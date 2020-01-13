دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في متصفح فايرفوكس

ذكرت تقارير تقنية أن هناك ثغرة أمنية خطيرة في متصفح الإنترنت الشهير فايرفوكس، والتي تُسهل على القراصنة اختراق أجهزة المستخدمين، والسيطرة على بياناتهم المهمة.

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن خبراء في أمن المعلومات اكتشفوا هذه الثغرة في ملف التحويل المتزامن في شفرة المتصفح، والمسؤول عن تسريع أداء ملفات الجافا سكريبت، وبالتالي تسريع تحميل مواقع الإنترنت عند الدخول إليها.

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وقال الخبراء أن الثغرة الأمنية تسمح بتشغيل برامج التجسس والقرصنة بشفرة جافا سكريبت، وذلك خارج متصفح فايرفوكس الموجود على أجهزة المستخدمين.

وأضافوا أن قراصنة الإنترنت يمكنهم بسهولة اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بأي مستخدم بعد خداعه لدخول أي موقع إلكتروني يعمل بشفرة مقرصنة من جافا سكريبت.

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وأشارت التقارير إلى أنه بمجرد اكتشاف هذا، حتى تم إصدار تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس، حيث نصح الخبراء بضرورة تحميله لسد هذه الثغرة الخطيرة.

ولم يتم الكشف عن طرق استغلال هذه الثغرة الأمنية بشكل دقيق، ولا عن هوية قراصنة الإنترنت الذين قاموا باستغلالها، ولا عن أجهزة المستخدمين التي تم استهدافها.المزيد:

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