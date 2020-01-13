شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة كردستان العراق تشن هجوما حادا على نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، على أمين عام "حزب الله" اللبنانى حسن نصر الله ووصفته بـ"الصبيانى وصاحب الصوت المرتجف والمحروم من الشمس"، ويأتى رد حكومة الإقليم بعدما طالب نصر الله رئيس الإقليم السابق زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى، مسعود بارزانى بتقديم "شكر لقائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، والاعتراف بدعمه الإقليم فى الحرب ضد داعش"، وقال نصر الله أيضا "أبلغنى سليمانى أن يدى بارزانى كانتا ترتجفان عندما زاره فى اليوم الثانى لدخول التنظيم "داعش" إلى العراق".

و وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم"، ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، على نصر الله فى بيان صحفى، "لم نستغرب أبدا من صوتك المرتجف وأسلوبك الصبيانى، وأنت تهاجم إقليم كردستان وزعيم أمة، فأنت المحروم لسنين طوال من أشعة الشمس، والمختبئ مرعوبا فى السراديب والأنفاق تحت الأرض، تتهجم وتهين شعبا مناضلا، بدلا من ذلك كان الأجدر بك أن تدافع عن هذا الشعب الذى يعانى الظلم والاستبداد منذ عقود".

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وأضاف البيان الذى ألقاه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، أن "قوات البيشمركة، لا غير، هى التى انبرت فى الذود عن أربيل وكردستان، ورغم ذلك فقد قدرنا وعبرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا".

وتابع المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، قائلا لنصر الله "أنت الذى لا تجرؤ أن تخرج رأسك من جحرك خوفا من أعدائك، لماذا تحاول النيل من أمة لا رابط يربطك فيها، كما أن الرئيس بارزانى هو رمز الصمود لشعب كردستان، وأن جبانا ورعديدا مثلك أصغر بكثير من التطاول على هذا الشعب وزعيمه"، وفق تعبيره.