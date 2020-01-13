شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يشهد افتتاح فاعليات أسبوع أبو ظبى للاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يستمر حتى 18 يناير الحالى، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

وتضمن حفل الافتتاح توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة، والتى تكرّم المؤسسات والمدارس الثانوية التى تقدم حلولاً مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة ضمن 5 فئات هى: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية. وحضر الافتتاح عدد من رؤساء الدول بينهم جوكو ويدودو رئيس أندونيسيا الذى ألقى الكلمة الرئيسية فى حفل الافتتاح.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن دولة الإمارات تقوم بدور فعال وإيجابى ومؤثر فى دعم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية من خلال إطلاق مبادرات، وبرامج مهمة لمد وتعزيز جسور التواصل والتعاون ومناقشة مواضيع الاستدامة وتوحيد الجهود والاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة وأحدث التطورات فى مجال التكنولوجيا من أجل بناء عالم أفضل للجميع".

ويناقش أسبوع أبو ظبي للاستدامة سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة في حضور عددا من قادة الدول والوزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل.

كما تم إطلاق معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بمشاركة 850 شركة عارضة من 40 دولة، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يوفر منصة عالمية تجمع قادة دول ووزراء وخبراء قطاعات وصناع سياسات بارزين، لمناقشة سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

ويركز أسبوع أبوظبي للاستدامة على تشجيع الحوار العالمي حول الاستدامة، وقد جرى العام الماضي توسيع نطاق محاور الأسبوع ليغطي بالإضافة إلى الطاقة المتجددة مجالات وقضايا أخرى بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .

وتشملها محاور أسبوع أبو ظبي للاستدامة، " الطاقة الطاقة والتغير المناخي والمياه والغذاء ومستقبل التنقل واستكشاف الفضاء والتكنولوجيا الحيوية في قطاع الصحة وتكنولوجيا لحياة أفضل".. كما سيجري مناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية هي الذكاء الاصطناعي والمجتمع والشباب ضمن كافة محاور وبرامج الأسبوع.

وتتضمن أجندة الأعمال ملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ – منصة تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الابتكارية – والتي ستشهد مشاركة 42 ابتكارا في مجال الاستدامة .

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كما تم إطلاق حملة "نحن ملتزمون" للسنة الثانية على التوالي على وسائل التواصل الاجتماعي والتي ينظمها أسبوع أبوظبي للاستدامة و"مصدر" بهدف تحفيز المجتمع المحلي والعالمي على المشاركة الفاعلة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وقد شهدت الحملة مشاركة شخصيات عالمية ووزراء وقادة أعمال ومسؤولين من منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة من المجتمع المحلي.

كما تشمل الفعاليات "قمة مستقبل الاستدامة" الفعالية الرئيسية حيث تجمع صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والعلماء والأكاديميين والمبتكرين لمناقشة دور التطور الحاصل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

كما يعقد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي للمرة الثانية على التوالي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة ويركز على زيادة الاعتماد على التمويل المستدام ودفع رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويستقطب الملتقى نخبة من قادة القطاع العالميين وصناع القرار من قطاعي الاستدامة والتمويل.

وكانت دورة 2019 من أسبوع أبوظبي للاستدامة شهدت عقد صفقات بلغت قيمتها المعلنة نحو 10.5 مليار دولار، كما استقطبت ما يزيد على 38 ألف مشارك من 170 دولة و850 شركة عارضة.

وتشمل أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة تنظيم فعاليات ومنصات مخصصة للنساء والشباب لإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في حوار الاستدامة حيث ستقام الدورة السنوية من "ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" التي تلتقي خلالها مجموعة من أكثر النساء تأثيرا حول العالم لتسليط الضوء على خبراتهن وتجاربهن ومسيراتهن المهنية ضمن قطاع الاستدامة.

وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم "مركز شباب من أجل الاستدامة" الذي يوفر منصة فاعلة تساهم في تمكين الطلبة والمهنيين الشباب ورواد الأعمال وتعزيز مشاركتهم في قطاع الاستدامة.. ومن المتوقع أن يستقطب المركز نحو 3 آلاف طالب على مدار الأسبوع.

ويختتم الأسبوع فعالياته بـ "المهرجان في مدينة مصدر" الذي يوفر سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المتعلقة بالاستدامة ومجموعة متنوعة من ورش العمل المخصصة للأطفال والأسرة بالإضافة إلى العروض الحية الشيقة وأكشاك الطعام.



أسبوع أبو ظبى



جانب من الحضور



سلطان بن احمد الجابر وزير دولة أثناء كلمته