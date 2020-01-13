بمشاركة ممثلين أتراك وروس.. السراج وحفتر يجريان محادثات في موسكو

مصطفى كامل/ الخليج 365



ذكر مصدر في الخارجية الروسية، أن العاصمة موسكو ستستضيف الإثنين، محادثات بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمشاركة ممثلين أتراك وروس.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر، دون الكشف عن هويته، "يعقد اللقاء بناء على المبادرة الروسية-التركية".



ووفقا للمصدر، فإن اللقاء سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.



وصباح الإثنين، وصل حفتر العاصمة الروسية لبحث وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأحد.

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كما أكد المصدر أيضا وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج في وقت لاحق الإثنين.



ومع الدقيقة الأولى من الأحد، واستجابه لمبادرة تركية روسية، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالأزمة الليبية في مؤتمر دولي ببرلين، نهاية يناير/كانون ثانٍ الجاري من دون تاريخ محدد بدقة، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.