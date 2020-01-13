تونس ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

رحبت تونس، الأحد، بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه استجابة لمبادرة روسية تركية، معتبرة إياه خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين.

وقالت وزارة الخارحية التونسية، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "ترحب تونس بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعتبره خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد".

واعتبرت أن "القرار يفسح المجال للعودة الى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفي كنف احترام الشرعية الدولية".

ودعت تونس "كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار".

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وفي ذات السياق، جدّدت الخارحية التونسية "تأكيدها على رفض الحلول العسكرية"، و"تمسكها بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية في إطار حوار ليبي ليبي شامل يفضي إلى حل دائم ونهائي يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية ويفسح المجال لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وجاء ذلك استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.