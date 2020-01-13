خليفة حفتر يصل موسكو

موسكو/الخليج 365

قال موقع وكالة سبوتنيك الروسي، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر وصل العاصمة موسكو/ لبحث وقف إطلاق النار الذي بدأ سرياحية الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع وصول حفتر للعاصمة الروسية، اليوم الإثنين، الذي أكد أيضا وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في وقت لاحق اليوم.وتاتي زيارة حفتر بعد ساعات من أعلان روسيا، أن رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج وخليفة حفتر قد يزوران موسكو قريبا للتباحث مع القيادة الروسية بشأن حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك"، عن رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني بالتسوية الليبية، ليف دينغوف.

وقال دينغوف للوكالة، في وقت متأخر الأحد: "قد يقوم السراج وحفتر بزيارة موسكو قريبا للتباحث مع القيادة الروسية حول التسوية في ليبيا".

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كما يأتي ذلك في أعقاب توصل أطراف الصراع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الأحد.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، واستجابه لمبادرة تركية روسية، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالأزمة الليبية في مؤتمر دولي ببرلين، نهاية يناير/كانون ثانٍ الجاري من دون تاريخ محدد بدقة، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.

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