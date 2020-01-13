الإسكان تعلن عن فرصة للمهندسین لتوفیر دخل إضافي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان فرصة للمھندسین والمھندسات السعوديین بتوفیر (دخل إضافي) من خلال استثمار خبراتھم الفنیة بالانضمام إلى ( ُ الفاحصین المعتمدين) ضمن منصة (برنامج البناء المستدام). وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسیة، (درجة الھندسة في (الھندسة المیكانیكیة، الھندسة المدنیة، الھندسة الكھربائیة، الھندسة المعمارية، عضوية في الھیئة السعودية للمھندسین، دورة متخصصة من المعھد العقاري السعودي، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإشراف الھندسي – للتقديم اضغط هنا

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