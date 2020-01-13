تدشين خدمة جديدة للإبلاغ عن التوقيف غير النظامي عبر أبشر

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية ، عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن “التوقيف غير النظامي” بتقديم الشكاوى إلكترونياً عند ملاحظة أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

ما هي الخدمة؟

هي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عبر منصة “أبشر” الإبلاغ عن شكاوى “التوقيف غير النظامي”.

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آلية التبليغ عن “التوقيف غير النظامي”

يتم تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون من خلال منصة أبشر عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظاماً، وعلى إثره يقوم عضو النيابة العامة المختص بمتابعة هذه البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وإجراء التحقيق اللازم والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفاً للأنظمة المرعية، وتحرير محضر بذلك، والرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

من جهته، قال عبدالله المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام: “استناداً للمادة الأربعين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، فقد أصبح الآن بالإمكان تقديم البلاغات من خلال منصة أبشر عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظاماً”.