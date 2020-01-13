التجارة تعلن استدعاء 1823 مركبة فورد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1,823 مركبة فورد للأعوام من 2016 إلى 2019 من نوع Ecosport لخطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك، بنزين 95، عن البنزين الفعلي 91.

وأشارت إلى أنه يجب التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، ثم التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من تمديد فترة الضمان على حسب سنة الموديل وفقا لما يلي:

موديل 2016: 24 شهرا إضافيا أو 40,000 كلم.

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2017: 18 شهرا إضافيا أو 30,000 كلم.

2018: 12 شهرا إضافيا أو 20,000 كلم.

2019: 6 أشهر إضافية أو 10,000 كلم.