شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الفيديو المتداول لسقوط ثلوج على المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفى مغردون صحة المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط ثلوج على المسجد النبوي الشريف. وأكد مغردون أن المقاطع المتداولة تم تصويرها في دولة أخرى غير المملكة، كما تداولوا مقاطع للمسجد النبوي صباح اليوم، توضح عدم تساقط أي ثلوج على أرضية الحرم أو بمحيطه. Advertisements

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