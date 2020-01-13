شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مترو جدة» يكشف عن عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

قال رئيس شركة مترو جدة التابعة لأمانة جدة الدكتور أسامة عبده: إنه تم الانتهاء من تحديد المواقع المناسبة لنزع الملكيات ومواقع ترحيل الخدمات، مشيرا إلى إنهاء جميع أعمال التصاميم الهندسية والمعمارية لجميع عناصر ومكونات مشروع النقل العام بما في ذلك التصاميم وحتى 30%، وتجهير جميع وثائق وكراسات طرح العقود.

وتوقع رئيس شركة مترو جدة – وفقا لـ«عكاظ» – أن يوفر المشروع 89 ألف وظيفة، ويقلل 3 ملايين رحلة تتم يوميا بالمركبات الخاصة، وتوفير 16 مليار ريال من تكلفة وقت الرحلات.

وأوضح أن أول مراحل التنفيذ هي شبكة الحافلات التي يبلغ عددها 770 حافلة، يلها شبكة القطارات، وذلك وفقا لقرار من مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسر أبحر المعلق.