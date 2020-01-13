شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تطلق برنامجا جديدا لدعم تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تعاونها مع "كريبتو لابز" مركز الابتكار العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له لإطلاق برنامج "نيو سبيس" للابتكار على مستوى الإمارات.



يستهدف البرنامج تعزيز نمو الشركات العاملة في قطاع الرحلات الفضائية الخاصة، وذلك بما ينسجم مع جهود الوكالة في تسريع وتيرة نمو الشركات التكنولوجية الناشئة في مجال علوم الفضاء.

ويندرج برنامج "نيو سبيس" للابتكار ضمن إطار "خطة تعزيز الاستثمار الفضائي" والتي ترمي إلى تعزيز دور القطاع الفضائي في تنمية الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء والمساهمة في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وستستضيف "كريبتو لابز" في أبوظبي الشركات التي وقع الاختيار عليها ضمن برنامج حاضنة الأعمال الذي يمتد لـ3 أشهر حيث يمكنهم الاستفادة من كل مرافق حاضنة الأعمال.

وسيحظى المشاركون بفرصة التعرف على شبكة المستثمرين المحلين والعالميين الخاصة بـ"كريبتو لابز"، كما سيتدربون على يد نخبة من أفضل خبراء الفضاء العالميين.

كما تتاح الفرصة أمام الطلاب ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتأمين التمويل اللازم لتجهيز استثماراتهم الناشئة لمرحلة دخول السوق.

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وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "يسرنا التعاون مع (كريبتو لابز) للمساهمة في إلهام رواد الأعمال الشباب في سبيل تقديم أفكارهم الإبداعية والناشئة والمساهمة في نمو قطاع الفضاء في الإمارات إلى جانب تعزيز مفهوم التنوع الاقتصادي فيها".

وأضاف: "يشجع برنامج (نيو سبيس) للابتكار الطلبة ورواد الأعمال والشركات الناشئة لمشاركة أفكارهم الإبداعية لتحويلها إلى منتجات تجارية قيّمة حيث تسهم هذه الخطوة في دعم جهود تطوير تكنولوجيا الفضاء ضمن قطاع الرحلات الفضائية الخاصة في الإمارات والذي يهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى الفضاء من حيث التكلفة والفائدة التجارية".

وأضاف: "تتسم المبادرة بانسجامها مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030 والخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي والتي ترمي إلى التشجيع على الاستثمار في قطاع الفضاء الناشئ في الإمارات وكجزء من أهداف وكالة الإمارات للفضاء نحرص دوماً على تعزيز تطوير وتنفيذ كافة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء في الإمارات".

من جانبه، قال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة "كريبتو لابز": "يهدف برنامج (نيو سبيس) للابتكار إلى تعزيز وبناء قدرات المواطنين في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ونشكر وكالة الإمارات للفضاء التعاون والدعم المستمر الذي يدفعنا إلى تحقيق أهدافنا ونسعى عبر تشجيع المبدعين والرواد الشباب إلى تحفيز روح الإبداع والحماس في الشركات الناشئة لابتكار حلول للتحديات العالمية التي ترسِّخ مكانة الدولة على خريطة الابتكار العالمية وتُعزز سُمعتها كمركز عالمي لريادة الأعمال".

من جهته أوضح المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء ومدير المشروع، أن برنامج "نيو سبيس" يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارات وبشكل إقليمي، حيث إنه تم التخطيط له وفقاً لأعلى المعايير وبناءً على أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: "يرمي البرنامج إلى احتضان وتسريع نمو أربع شركات ناشئة لتلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ ثقافة وطنية عالية في مجال علوم الفضاء، ويتماشى البرنامج مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) والذي يهدف إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للابتكار".

كما يندرج البرنامج ضمن إطار "استراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة" التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالميا للتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة.

وتابع: "بحلول فبراير/شباط 2020، نسعى إلى اختيار فرق من ذوي المهارات العالية التي تطرح أفكاراً مبتكرة لدفع رؤيتنا نحو بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع".