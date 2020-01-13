خامنئي خلال لقائه بأمير قطر: الولايات المتحدة لا ترغب في تعزيز تعاون دول المنطقة

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قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي، اليوم الأحد خلال لقائه بأمير قطر تميم بن حمد، إن أوضاع المنطقة تتطلب «اتصالات أوثق بين دولها».

وأضاف خامنئي أن «أمريكا وأصدقاؤها هم المسؤولون عن الوضع غير المناسب الذي تعيشه المنطقة، والظروف الراهنة في المنطقة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز العلاقات بين دولها وعدم التأثر بإملاءات الدول الأجنبية».

كما أكد أن إيران «مستعدة للتعاون الحثيث مع جميع دول المنطقة التي تعيش ظروفا غير ملائمة ... وأصدقائها والطريق الوحيد لمواجهة ذلك الاعتماد على التعاون بين دول المنطقة».

ولفت خامنئي إلى أن «الولايات المتحدة لا ترغب في تعزيز تعاون دول المنطقة، ودول وشعوب المنطقة ترفض تدخلاتها وتحكمها بشؤونها».

من جهته، وصف أمير قطر الظروف التي تعيشها المنطقة بـ«الصعبة»، مؤكدا أن بلاده تؤيد «تعزيز التعاون الإقليمي وعقد حوار شامل بين دول المنطقة».

وكشف الأمير القطري بأنه «تقرر عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين بعد نحو 3 أشهر في إيران، ونأمل في أن تصل العلاقات الاقتصادية بين طهران والدوحة إلى مستوى العلاقات السياسية».

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فيديو من SKY News عربية