سقوط صواريخ على قاعدة عراقية تضم جنوداً أميركيين

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن 8 صواريخ كاتيوشا قد سقطت على تلك القاعدة التي تضم جنودا أميركيين، فيما ذكر مصدر لوكالة "رويترز" أن تلك القذائف قد سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.
شاهد أيضاً: صور ملونة نادرة للحرب العالمية الثانية
ويأتي هذا التصعيد الميداني، بعد أن قامت إيران قبل نحو خمسة أيام باستهداف باستهداف قاعدة عين أسد في الأنبار وقاعدة أربيل العراقيتين في "رد" على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
شاهد أيضاً من France 24: قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
أستراليا: احتجاجات حاشدة للتنديد بتقاعس الحكومة تجاه مكافحة التغير المناخي
خرج آلاف الأستراليين الجمعة إلى الشوارع في سيدني وكانبيرا وملبورن للاحتجاج على تقاعس حكومة المحافظين برئاسة سكوت موريسون تجاه تغير المناخ، فيما تستمر حرائق الغابات باجتياح مساحات كبيرة من البلاد.France 24
-
صاروخ أم مشكلة تقنية: ما الذي نعرفه عن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران؟
بعد ورود تصريحات كندية وأمريكية وبريطانية بأن طائرة الخطوط الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء قرب طهران قد تكون أسقطت بصاروخ عن طريق الخطأ، قالت إيران إن "كل هذه التقارير حرب نفسية تستهدفها". وأشارت إلى أنها دعت الهيئة الأمريكية لسلامة النقل للمشاركة في التحقيق وأن الهيئة وافقت على تكليف محقق بالمهمة. كما دعت شركة "بوينغ" للمشاركة بالتحقيق الرسمي أيضا.France 24
-
واشنطن وأوتاوا ولندن تطرح فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ إيراني بالخطأ
طرحت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس فرضية إصابة الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ إيراني بالخطأ وقالت إنها تمتلك "معلومات" على ذلك. من جانبها نفت إيران الاتهامات واعتبرتها مجرد "شائعات" لا أساس لها من الصحة.France 24
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
من هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
ولم يسفر الهجوم وقتها عن إصابات بشرية سواء في القوات العراقية أو قوات التحالف الدولي التي تضم جنودا وضباط من الجيش الأميركي.
وأعلنت طهران بعد ذلك أنها اكتفت بذلك الرد فيا حال لم تقم الولايات المتحدة باستهداف أي مواقع لها، لكن قياديين في الحشد الشعبي العراقي قالوا إنهم سيردون على مقتل نائب قائد الحشد أبو مهدي المهندس الذي قضى في القصف الذي استهدف سيارة سليماني على طريق بغداد الدولي في الثالث من الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صواريخ على قاعدة عراقية تضم جنوداً أميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.