شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة فى السعودية والبحرين وأمطار خفيفة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأثنين، حالة من عدم الاستقرار النسبى فى درجات الحرارة ، فمن المتوقع أن يكون الطقس بالبحرين بارداً مع وفى الإمارات سيصبح غائما جزئياً وسقوط أمطار خفيفة ، أما فى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة و تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالى والأوسط. وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبى وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالى والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون بارداً مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح: شمالية غربية من 5 الى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل، ومن 2 الى 4 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 70 % والصغرى 25 %.

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الامارات

توقع " المركز الوطنى للأرصاد " فى الامارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بعد الظهر.

حركة الرياح .. شمالية غربية - جنوبية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر.

و يكون الموج فى الخليج العربى مضطربا يصبح متوسطا بعد الظهر.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثانى عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 08:08 عند الساعة 21:30





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و فى بحر عمان يكون الموج متوسطا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:55 و المد الثانى عند 16:00 و الجزر الأول عند الساعة 17:30 و الجزر الثانى عند الساعة 06:21 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 21 16 85 50 دبى 20 15 85 45 الشارقة 19 14 85 45 عجمان 19 14 85 50 أم القيوين 19 14 90 55 رأس الخيمة 18 13 90 55 الفجيرة 19 14 85 45 العين 19 12 85 35 ليوا 18 11 85 30 الرويس 20 13 85 35 السلع 18 12 80 30 دلما 19 15 75 45 طنب الكبرى 19 17 80 55 طنب الصغرى 19 16 80 55 أبو موسى 19 12 85 35 .