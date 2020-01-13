مصادر: «التعليم» تناقش صرف فرق تحوُّل الرواتب من الهجري للميلادي

جدة - كشفت مصادر، أن وزارة التعليم تُجري حاليًا اجتماعات ومناقشات بين المختصين حول انتقال العمل برواتب منسوبيها من النظام الهجري إلى العام الميلادي، وما يترتب على ذلك الانتقال، مرجحة أن يكون هناك فروقات للراتب بسبب اختلاف الصرف بين النظامَيْن قد تصل من 30 إلى 34 يومًا.

وذكرت المصادر أنه من المنتظر أن تصرف الفروقات فور إتمام إقرارها من قِبل وزارة التعليم، والتأكد من مقدار الفرق، وإقرار المبالغ المحددة لذلك وفق ما تخلص إليه تلك المناقشات.

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وأشارت المصادر، إلى أن المناقشات في الوزارة ما زالت مستمرة إلى اليوم حيال معالجة وضع صرف رواتب منسوبي التعليم، التي من ضمنها العلاوة السنوية، والتأكد من عدم وجود أي خطأ أو تفاوت.

وقد تُصدر وزارة التعليم بيانًا لتوضيح ما يتعلق بفرق الراتب الذي سببه انتقال العمل في صرف الرواتب للعام الميلادي.

يذكر أن سبب الاختلاف في وجود فروقات في الرواتب حتى 30/ 12/ 2019م يعود إلى أن برنامج نظام فارس بوزارة التعليم كان في السابق يعامل منسوبي التعليم بالتاريخ الهجري.