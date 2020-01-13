عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شرطي إيطالي يحبس رئيسه في المكتب بعد قرار نقل

الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

انتابت حالة من الغضب الشديد أحد ضباط الشرطة الإيطاليين، لدرجة جعلته يدخل مكتب رئيسه ويغلق عليهما الباب ويضربه ضرباً مبرحاً، اعتراضا منه على صدور قرار بنقله لمقر عمل جديد.



Advertisements

وانقض إيفان بوتشي، (47 عاماً) قائد مركز شرطة في مقاطعة كوزنسا بجنوبي إيطاليا، على رئيسه جيوسيبي ميرولا، وكال له اللكمات بعد تلقيه خبر نقله إلى ثكنة أخرى في بلدية كوريليانو روسانو التي تبعد حوالي 100 كيلومتر من مقر عمله الحالي.

وأغلق الشرطي المكتب على رئيسه وانهال عليه ضربا، وكانت صيحات مديره كفيلة بحضور زملائه لكسر الباب لإنقاذ رئيسهم، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وعلى الفور نقل المدير إلى المستشفى لتلقي العلاج الذي سيحتاج نحو شهر، أما الشرطي المعتدي، فتم القبض عليه بتهمة الاعتداء المتعمد والخطف، واحتجاز رئيسه داخل المكتب لمنعه من الخروج، ووُضِع قيد الإقامة الجبرية.