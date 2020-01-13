عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ملياردير يبحث عن حبيبة يأخذها في رحلة للقمر

الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

ستكون رحلة بحث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر موضوع برنامج وثائقي جديد في أحدث مغامرة مثيرة يقدم عليها رجل الأعمال.



ودعا مايزاوا (44 عاما) العزباوات ممن تجاوزن الـ20 من العمر للانضمام إلى البرنامج الذي ستعرضه خدمة (أبيما تي.في) للبث.

كان مايزاوا باع موقع "زوزو" الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لشركة "سوفتبانك جروب".

وكتب على موقع إلكتروني يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج: "مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه، أن أستمر في حب امرأة واحدة".

وأضاف: "أريد أن أعثر على شريكة حياة، ومعها أود أن أصرخ معبرا عن الحب، وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي".

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ومن المقرر أن يذهب مايزاوا في رحلته حول القمر عام 2023؛ ليصير بذلك أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

وقال مايزاوا، الذي انفصل في الآونة الأخيرة عن حبيبته الممثلة أيامي جوريكي (27 عاما)، إنه يعتزم اصطحاب فنانين معه حتى تكون التجربة، التي أطلق عليها اسم (دير مون)، مصدر إلهام لهم.

يعرض البرنامج الوثائقي الذي سيكون بعنوان (فول مون لافرز) على خدمة "أبيما تي.في"، ويستهدف جمهورا من الشبان العازفين عن التلفزيون.

وقال موقع تلقي طلبات الانضمام للبرنامج إنه ينبغي للراغبات في المشاركة أن يكن "مهتمات بالذهاب إلى الفضاء وقادرات على المشاركة في الإعداد له، وأن يأملن في السلام العالمي".

وينتهي استلام طلبات الالتحاق بالبرنامج 17 يناير/كانون الثاني، على أي يختار مايزاوا شريكته بحلول نهاية مارس/آذار.

والبرنامج الوثائقي أحدث خطوة كبيرة يقدم عليها الملياردير الذي يوزع مبلغ 9 ملايين دولار على متابعين له على تويتر؛ سعيا لإثارة النقاش بشأن فوائد فكرة الدخل الأساسي في اليابان.