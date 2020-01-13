وكالة انترفاكس الروسية: حفتر والسراج يزوران موسكو اليوم للتوقيع على التهدئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة انترفاكس الروسية، نقلا عن مسئول روسى، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى و رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، يزوران موسكو اليوم الاثنين، وقد يوقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا .
ونقلت الوكالة عن ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا، قوله إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبي) وفائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى، سيلتقيان لبحث "إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة".
وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حفتر والسراج سيلتقيان وجها لوجه.
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