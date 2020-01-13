شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 عناصر أمنية بالعراق عقب سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأحد، إصابة ضابط وثلاثة من أفراد القوات الجوية العراقية؛ إثر سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

فى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - بمقتل مدنى على أيدى مسلحين جنوبى محافظة ديالى غربى العراق.

ويشهد عدد من المحافظات العراقية، بين فترة وأخرى، تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الأمنية والمواطنين تسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.