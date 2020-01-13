بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسى جهود بلديهما بالعراق ومواجهة إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، الأحد هاتفيا مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان الجهود التى تبذلهما كل من الولايات المتحدة وفرنسا فى العراق. وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا كذلك فى الاتصال الهاتفى مواصلة التعاون بين البلدين فى مواجهة الأنشطة الخبيثة لإيران فى المنطقة. وأضافت أن الجانبين أكدا مجددا على أن الغرض من وجود قوات التحالف فى العراق هو محاربة تنظيم داعش الإرهابى وهو ما تقوم به هذه القوات.

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