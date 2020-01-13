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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلسكوب صيني عملاق يبحث عن حياة خارج الأرض
الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
بدأت بكين رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم، تستخدمه للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن قطر التلسكوب (فاست) يبلغ 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد. ويعرف أيضا في بكين باسم (عين السماء).
وأفادت الوكالة بأن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته، إذ انتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.
وقال جيانج بينج، رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب، إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.
وقالت الوكالة إن المشروع جمع أيضا بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
يمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة، وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030.
وتعتزم بكين بدء تشييد محطة فضاء مأهولة العام المقبل.
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