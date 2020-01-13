عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روبوت على شكل قرش صغير يمكنه المراقبة فى صمت صور

الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

ظهر خلال CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية، روبوت على شكل قرش يمكن تزويده بأي كاميرا، بجانب دعمه بنظام دفع بالزعنفة، ما يجعله مثاليًا للمراقبة البحرية دون الكشف عنه، حيث يكشف الروبوت الذى تم عرضه في معرض لاس فيجاس إلى أن المراقبة العسكرية المستقبلية ستكون أشبه بالكائنات البحرية التى تتحرك فى المياه لجمع البيانات.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يطلق على هذا الروبوت Robo-Shark، ويسمح له بحمل أي كاميرا أو جهاز اتصال أو استشعار، حيث تدمج هذه التقنيات مع نظام دفع زعنفة الذيل، لتتحول هذه السمكة الآلية إلى آلة مراقبة صامتة.

ويبلغ طول Robo-Shark حوالي ستة أقدام ويزن 130 رطلاً، وقد تم تطويره بواسطة شركة Robosea، وهي شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا المائية تأسست عام 2015.

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ويتمتع Robo-Shark بتصنيف 4 على مقياس مقاومة الرياح والأمواج، ما يعني أنه يمكنه الحفاظ على الوظيفة العادية من خلال نسيم متوسط إلى قوي وموجات من صغيرة إلى متوسطة.

ويمكن أن يقطع مسافات إلى 6500 قدم على عمق يصل إلى 984 قدمًا، ويتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم 24Ah توفر ساعتين من وقت التشغيل.

وتدور زعنفة الذيل متعددة الوصلات المصنوعة من جل السيليكا ذهابًا وعودة لدفعها بسرعة تصل إلى 10 عقدة، أو حوالي 11.5 ميلًا في الساعة، كما أن نظام الدفع يزيل كافة ضوضاء المروحة التقليدية، ويعمل بالتنسيق مع نظام تجنب العقبات متعدد الاتجاهات.

فيما يحتوي الروبوت أيضًا على حجرة تخزين داخلية يمكنها حمل ما يصل إلى 44 رطلاً، ويمكن التحكم في Robo-Shark عن بعد من محطة أرضية مع ما يبدو أنه وحدة تحكم Xbox 360 معدلة.

تقول الشركة المصنعة Robosea، إن روبوت Robo-Shark سيكون مفيد للمهام التى تتبع أهداف عالية السرعة مع حركة سريعة عبر المسافات، وتتمتع الآلة أيضًا بالعديد من المزايا لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.