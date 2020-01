دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady باناسونيك HC-X2000 و HC-X1500 و AG-CX10 كاميرات لتصوير الفيديو بدقة 4K

خلال معرض CES 2020 للمنتجات الاستهلاكية اعلنت باناسونيك عن كاميرا HC-X2000 بالإضافة الى كاميرتين جديدتين لتصوير الفيديو وهما HC-X1500 و AG-CX10 وهي خيارات متنوعة لتصوير الفيديو بمعدل اطارات متوافقة مع البث التلفزيوني لدمج اللقطات من كاميرات باناسونيك الاخرى.

تشترك الكاميرات الثلاث بمستشعر 1/2.5″-type 8.29M MOS مما يجعلها

قادرة على تصوير فيديو 4K وذلك بمساعدة معالج الصور Venus، تستطيع الكاميرات

بث الفيديو مباشرة وذلك عن طريق اتصال واي فاي المدمج بداخلها او عن طريق

منفذ HDMI ومنافذ 3G-SDI واتصال BNC.

تشمل الكاميرات خيارات تسجيل فيديو بدقة 4k حتى 60p بعمق ألوان 10 بت

وبترميز 4:2:0 مع ضغط عالي الفعالية بمعدل يصل الى 200 ميجا بايت في الثانية،

او تصوير فيديو بدقة 4k حتى 30p بعمق ألوان 10 بت وترميز 4:2:2 و لمزيد

من خيارات الاتصال بالانترنت فان كاميرا AG-CX10 تشتمل على خيار ايثرنت

مدمج بداخلها.

كل من هذه الكاميرات تشتمل على عدسات لايكا دايكومر واسعة الزوايا بقياس

25 ملم و تكبير بصري 24X والذي يتميز بالسطوع وازالة التشويش،

يبلغ مدى التكبير البصري من 25 الى 600 ملم بدقة 4k ويتوسع الى 32 ضعف

بدقة 4k و 48 ضعفا في تصوير بصيغة HD بواسطة i zoom function . اقرأ ايضاً | اطلاق Panasonic S1H كاميرا لتصوير الفيديو بجودة 6K

يتم ضبط حلقتي التحكم اليدوي للتركيز وفتحة العدسة بشكل مختلف

للاستعمال العملي بدون ازاحة العين من الكاميرا، يمكن التبدييل بسهولة

بين أربع اعدادات فلتر ND مباشرة على العدسة لتتناسب مع الاضاءة

الشديدة أو لاستخدام سرعة بطيئة للغالق.

تتمتع كاميرات باناسونيك HC-X2000 و HC-X1500 و AG-CX10 بخاصية

الاستكشاف السريع للوجه، وبالامكلن أيضا تتبع المواضيع باستخدام تمييز الألوان

مع شاشة لمس ICD 3.5.

وللنلائم مع طبيعة التصوير السريع للفيديو و التصوير المحمول باليد تتمتع كل

من كاميرات باناسونيك HC-X2000 و HC-X1500 و AG-CX10

بنظام تثبيت صورة من خمس محاور للحصول على صور سلسة وناعمة،

كما أنه يصحح التصوير للامساك اليدوي المهتز للكاميرا عند التصوير لبعد

حتى 24x من مدى التكبير البصري.

تتميز كاميرتي HC-X2000 وAG-CX10 بمقبض VW-HU1 القابل للفصل،

والذي يتضمن وحدة ادخال الصوت المزدوجة XLR على مقبض سهل الامساك

عند التصوير من مكان منخفض بالاضافة لحامل مايكروفون.

تم اضافة فتحة تثبيت cold shoe وعاكس مدمج للضوء لتعزيز الإضاءة،

ويمكن لمستخدمي باناسونيك HC-X1500 اضافة هذا المقبض بشكل منفصل

عند ترقية خيارت الصوت لتشمل الـ pro-style مدخل XLR.

كل كاميرات الفيديو الجديدة من باناسونيك تشمل ميزات مثل مداخل مزدوجة

لبطاقات SD، نظم المساعدة على التركيز مثل Focus Peaking والتركيز

التلقائي AF وعدسة معاينة viewfinder وشاشة LCD وبطارية تعمل لمدة

أربع ساعات ونصف تقريباً… * سعر كاميرا HC-X2000

سعر كاميرا HC-X2000 يبلغ 2,200$ دولار امريكي، اما سعر كاميرا باناسونيك AG-CX10 فيبلغ 2,595$ دولار امريكي، واخيراً سعر HC-X1500 الذي يبلغ 1,700$ دولار امريكي.

