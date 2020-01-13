شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت تونس بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا، واعتبرتها خطوة هامة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية فى هذا البلد ويفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفى كنف احترام الشرعية الدولية. ودعت تونس - بحسب ما جاء فى وكالة الأنباء التونسية، الأحد - كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، مؤكدة على رفض الحلول العسكرية وتتمسك بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية فى إطار حوار ليبى - ليبى شامل يفضى إلى حل دائم ونهائى يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية ويفسح المجال لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.