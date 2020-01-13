شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تؤكد اتفاق الرياض وطوكيو على العمل لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، ماساتو أوتاكا، إن لقاء رئيس الوزارء اليابانى شينزو آبى مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان تناول ثلاثة محاور رئيسية هى التوترات الحاصلة بالمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، واستضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين.

ولفت أوتاكا، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، الأحد، إلى أن اليابان قررت إرسال سفينة بحرية لمياه الخليج العربى لغرض جمع المعلومات، مشددا فى الوقت ذاته على أن أى مواجهة عسكرية فى المنطقة سيكون لها تبعات على مستوى العالم، مؤكدا اتفاق المملكة واليابان على العمل لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشارإلى أن اليابان حليفة لأمريكا ولها علاقة قديمة بإيران، لذلك هى تلعب دورا فى تخفيف التوتر بالمنطقة.

وعن التعاون بين طوكيو والرياض..قال المتحدث باسم الخارجية اليابانية، إن: "حجم الاستثمارات بين البلدين يصل لأكثر من 30 مليار دولار، ويوجد بين البلدين 69 محورا للتعاون من بينها عملية التصنيع المحلي، وتطوير الموارد البشرية ورفع طاقتها، والتعليم، والثقافة".

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ونوه إلى دعم اليابان لاستضافة السعودية لقمة الدول العشرين، مؤكدا استعداد اليابان لمساعدة المملكة لانجاح هذه الاستضافة.

وكان ولى العهد السعودي، قد التقى فى العلا، فى وقت سابق اليوم، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

ووصل شينزو آبي، السبت، إلى الرياض فى أولى محطات جولته الخليجية، التى تمتد لمدة خمسة أيام، إذ تشمل بالإضافة إلى السعودية كلا من الإمارات وسلطنة عمان.