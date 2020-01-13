شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد التونسى يطالب الرئيس بتوسيع الحوار حول اختيار رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المرصد الوطنى التونسى للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس قيس سعيد بتوسيع دائرة الحوار حول اختيار شخصية رئيس الوزراء الذى سيكلفه وفقا للدستور فى غضون عشرة أيام بدأت منذ الجمعة الماضى حين أسقط البرلمان حكومة الحبيب الجملى مكلف حركة النهضة الذى فشل فى نيل ثقة النواب.

وأكد المرصد فى رسالة "مفتوحة" وجهها إلى قيس سعيد اليوم الأحد، أهمية اختيار شخصية وطنية مستقلة من بين الكفاءات الوطنية لديها رؤية استراتيجيّة شاملة وخطة واضحة حول الوضع الراهن وبشأن الحلول الممكنة لما تواجهه البلاد من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحديات خارجيّة.

كما طالب المرصد التونسى الرئيس باعتماد التناصف فى تشكيل الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن رسالته تأتى فى مرحلة حساسة تمر بها البلاد وضمانا لاستقلاليّة القرار وإرساء أسباب الأمن والسلام، خصوصا فى ظل النزاعات الإقليمية والتجاذبات الداخليّة والخارجية.

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ودعا المرصد إلى إشراك المجتمع المدنى الديمقراطى إلى جانب الأحزاب السياسة، فى مسار اختيار الشخصية التى ستتولى تشكيل الحكومة، بما يضمن استقرارها فى ظل استمراريّة الدولة وتحقيق الأهداف المنشودة.

كما حث على توجيه الشخصية المكلفة إلى اختيار حكومة إنقاذ وطنى محدودة العدد، "تحترم مبدأ التناصف الذى نصرّ عليه تكريسا للمساواة، وتعتمد الكفاءة فى الاختصاص، بعيدا عن كل أشكال المحاصصة، وذلك فى إطار برنامج حكومى محدد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطنى المطلوب".