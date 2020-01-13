35 جهاز أبل شهير غادرت الخدمة رسميًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 35 جهاز أبل شهير غادرت الخدمة رسميا
الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
رغم أن العديد من منتجات أبل تتمتع بصلابة ومتانة كبيرة تجعلها تستمر لفترة أطول من العلامات التجارية المنافسة، لكنها في نفس الوقت تمتلك "طول عمر" أقل نسبيًا من بعض المنافسين، فسواء كان أيفون أو أيباد أو ماك بوك فجميعها لديه فترة دعم تصل إلى 5 سنوات.
وتمتلك أبل صفحة دعم على موقعها على الإنترنت، حيث يصف المنتجات التي تم إعلانها كمنتجات عفا عليها الزمن، وقد كشف موقع TOI الهندى، عن قائمة تضم 35 جهازًا من أجهزة ايفون وأيباد وماك بوك وأجهزة أبل الأخرى التى أصبحت الآن قديمة كما يلى:
أول هاتف أيفون: تم إطلاقه في 2007
أيفون 3G مساحات (8GB, 16GB): تم إطلاقه فى 2008
أول جهاز iPad: تم إطلاقه فى 2010
ماك بوك Air: تم إطلاقه فى 2010
أيفون 4: تم إطلاقه فى 2010
أيفون 4S: تم إطلاقه فى 2011
iPad 2: تم إطلاقه فى 2011
أيفون 5: تم إطلاقه فى 2012
iMac بقياس (27بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2010
iPod nano (الجيل السادس): تم إطلاقه فى 2010
ماك بوك برو (15بوصة): تم إطلاقها نهاية 2011
ماك بوك برو (Retina): تم إطلاقه فى mid 20121
Apple TV (الجيل الثانى): تم إطلاقه فى 2010
iPod Shuffle (الجيل الثانى): تم إطلاقه فى 2010
iPod Classic سعة (80GB): تم إطلاقه فى 2007
ماك بوك برو (13بوصة): تم إطلاقه فى نهاية 2011
ماك بوك برو (بشاشة Retina، وبقياس 13بوصة): تم إطلاقه فى بداية 2013
ماك بوك برو (بشاشة Retina، وبقياس 15بوصة): تم إطلاقه فى بداية 2013
ماك بوك برو (15بوصة): تم إطلاقه في منتصف 2012
iPod nano (الجيل السادس): تم إطلاقه فى 2010
ماك بوك برو (17بوصة)
iPod touch
ماك بوك (13بوصة): تم إطلاقه فى early 2008)
iPod touch (الجيل الثانى) 8GB
ماك بوك آير (بقياس 13بوصة): تم إطلاقه فى mid 2011
iPad 2 3G: تم إطلاقه فى 2011
ماك بوك آير (بقياس 11بوصة): تم إطلاقه فى mid 2011
ماك بوك آير: تم إطلاقه فى منتصف 2009
iMac بقياس (21.5 بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2010
ماك بوك برو (original)
iPad 3G: تم إطلاقه فى 2011
ماك بوك Air ( بقياس13بوصة): تم إطلاقه فى نهاية 2010
أيفون 3GS 16GB, 32GB: تم إطلاقه فى 2009
iPad (الجيل الثالث) Wi-Fi
ماك بوك برو (15بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2009
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