35 جهاز أبل شهير غادرت الخدمة رسميًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 35 جهاز أبل شهير غادرت الخدمة رسميا

الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

رغم أن العديد من منتجات أبل تتمتع بصلابة ومتانة كبيرة تجعلها تستمر لفترة أطول من العلامات التجارية المنافسة، لكنها في نفس الوقت تمتلك "طول عمر" أقل نسبيًا من بعض المنافسين، فسواء كان أيفون أو أيباد أو ماك بوك فجميعها لديه فترة دعم تصل إلى 5 سنوات.



وتمتلك أبل صفحة دعم على موقعها على الإنترنت، حيث يصف المنتجات التي تم إعلانها كمنتجات عفا عليها الزمن، وقد كشف موقع TOI الهندى، عن قائمة تضم 35 جهازًا من أجهزة ايفون وأيباد وماك بوك وأجهزة أبل الأخرى التى أصبحت الآن قديمة كما يلى:

أول هاتف أيفون: تم إطلاقه في 2007

أيفون 3G مساحات (8GB, 16GB): تم إطلاقه فى 2008

أول جهاز iPad: تم إطلاقه فى 2010

ماك بوك Air: تم إطلاقه فى 2010

أيفون 4: تم إطلاقه فى 2010

أيفون 4S: تم إطلاقه فى 2011

iPad 2: تم إطلاقه فى 2011

أيفون 5: تم إطلاقه فى 2012

iMac بقياس (27بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2010

iPod nano (الجيل السادس): تم إطلاقه فى 2010

ماك بوك برو (15بوصة): تم إطلاقها نهاية 2011

ماك بوك برو (Retina): تم إطلاقه فى mid 20121

Apple TV (الجيل الثانى): تم إطلاقه فى 2010

iPod Shuffle (الجيل الثانى): تم إطلاقه فى 2010

iPod Classic سعة (80GB): تم إطلاقه فى 2007

ماك بوك برو (13بوصة): تم إطلاقه فى نهاية 2011

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ماك بوك برو (بشاشة Retina، وبقياس 13بوصة): تم إطلاقه فى بداية 2013

ماك بوك برو (بشاشة Retina، وبقياس 15بوصة): تم إطلاقه فى بداية 2013

ماك بوك برو (15بوصة): تم إطلاقه في منتصف 2012

iPod nano (الجيل السادس): تم إطلاقه فى 2010

ماك بوك برو (17بوصة)

iPod touch

ماك بوك (13بوصة): تم إطلاقه فى early 2008)

iPod touch (الجيل الثانى) 8GB

ماك بوك آير (بقياس 13بوصة): تم إطلاقه فى mid 2011

iPad 2 3G: تم إطلاقه فى 2011

ماك بوك آير (بقياس 11بوصة): تم إطلاقه فى mid 2011

ماك بوك آير: تم إطلاقه فى منتصف 2009

iMac بقياس (21.5 بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2010

ماك بوك برو (original)

iPad 3G: تم إطلاقه فى 2011

ماك بوك Air ( بقياس13بوصة): تم إطلاقه فى نهاية 2010

أيفون 3GS 16GB, 32GB: تم إطلاقه فى 2009

iPad (الجيل الثالث) Wi-Fi

ماك بوك برو (15بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2009