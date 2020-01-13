«الأمير الصغير» تحفة تجمع بين الاستعراض والإبهار التقني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يستعد مسرح دبي أوبرا لاستضافة العرض المسرحي الاستعراضي العالمي «الأمير الصغير» بالشراكة مع شركتي «برودواي إنترتينمنت جروب» و«سوكول إنترتينمنت» بواقع 5 عروض على مدار 3 أيام من23 إلى 25 الجاري.

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته ال 25 العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية وخص بالاهتمام فنون الأوبرا الراقية والعروض العالمية الشهيرة لإثراء الجانب الثقافي والفني لدى زواره.

ويجسد العرض قصة رحلة مذهلة وحالمة مستوحاة من أعظم أعمال الأديب الفرنسي الشهير أنطوان دو سانتيكزوبيري، فبعد مرور ما يقرب من 75 عاماً على صدورها، لا تزال رواية «الأمير الصغير» ثاني أكثر الكتب ترجمة في العالم، وأحد أفضلها مبيعاً، وتتجسد على أكثر مسارح العالم وها هي تحط رحالها بدبي قريباً.

أنتج هذا العمل الأدائي Sokol Entertainment بتصميم كوريغرافيّ لآن تورنييه. ويتميز العرض بتكامل عناصر الإبهار وتناغمها؛ بحيث تناسب كل الأذواق و الأعمار والثقافات، فالشخصيات بالعرض لا تتكلم أو تنخرط في حوار مكتوب، بل تروي القصة بسلاسة عبر لغة الجسد من خلال الرقص والإيماء، والحركة.

دور الراوي أيضاً حاضر في العرض، ليسهم في ربط الأحداث للمشاهد وزيادة متعته بها؛ إذ يرافق الأمير الصغير خلال رحلته الحافلة بالمغامرات والشخصيات المدهشة التي يلتقي بها على طول الطريق.

وتلعب الكوريغرافيا، أو الرقص، دوراً مفصلياً في انغماس الجمهور في عالم الأمير الصغير الخيالي، إلى جانب الاستخدام الرائع للديكورات والأزياء وتقنية تجسيد الأماكن المختلفة بالفيديوهات المصورة، التي تسهم في التعبير عن هذه القصة الكلاسيكية الشهيرة بمنظور عصري.

وتشكل الإمكانات التقنية الفائقة والمساحة الرحبة لمسرح دبي أوبرا عنصراً مهماً في زيادة متعة المشاهد بالأحداث؛ إذ تدور أحداث القصة أثناء تنقل الأمير الصغير طائراً على المسرح في عالم كوني بين النجوم، ويمشي على كرة ويتنقل طائراً بواسطة شرائط معلقة من كوكب إلى آخر.

وتتكامل عناصر الإبهار الفنية السمعية والبصرية الجذابة مع أداء فريق الممثلين العالميين، وتصميم الرقص المذهل، والشرائط الهوائية، والأعمدة الطائرة، والألعاب البهلوانية، في عالم «الأمير الصغير» المبهر بين النجوم.