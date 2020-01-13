شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام روسى: حفتر والسراج قد يزوران موسكو لبحث أزمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم أن قائد الجيش الوطنى الليبي خليفة حفتر، ورئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية، بحسب ما قاله ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية .

وتابع دينجوف، "السراج وحفتر قد يزوران موسكو قريباً، للبحث مع القيادة الروسية التسوية الليبية"، بحسب ما نقلت "العربية"

وكان الطرفان فد اتخذا قرا بوقف اطلاق النار، اعتبارا من أمس الأحد، حيث دعت الجامعة العربية، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية، والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد فى الميدان، والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن أمس الأحد، أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار فى طرابلس، وأكد الجيش الليبى - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الوطنى الليبي، أمس وقفا لإطلاق النار فى المنطقة الغربية من البلاد، مشدد على أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

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وفى بيان مصور للجيش نقله الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسمارى، أكد وقف الأعمال القتالية فى المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من يوم 12 يناير.

كما تعهد المتحدث باسم الجيش الليبى بأن الرد سيكون قاسيا على أى خرق لهذه الهدنة.

ويأتى إعلان الهدنة بعد إعلان الرئيس الروسى بوتين السبت، أنه من المخطط عقد مشاورات إضافية مع طرفى الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.