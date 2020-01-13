الإمارات وإندونيسيا نموذجان للتسامح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا أمس، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانات وفرص تنميتها ودعمها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال جلسة المحادثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي بزيارة الرئيس الإندونيسي إلى دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لبلده وشعبه بمزيد من التقدم والنماء والاستقرار.. كما شكره لتلبية دعوة حضور فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في إطار العلاقات التنموية المتنامية بين بلدينا وسعينا المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعبينا الصديقين.

وقال سموه: إن العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تتميز بالتطور.. وأضاف: «لمست خلال زيارتي بلدكم الصديق في يوليو من عام 2019 حرصكم الكبير على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات ودفعها إلى الإمام على مختلف المستويات».



العمل معاً



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية العمل معاً خلال الفترة المقبلة على دفع العلاقات إلى الأمام في المجالات كافة.

وقال سموه: إن الإمارات وإندونيسيا تقدمان للعالم نموذجين حضاريين في إدارة التعددية الثقافية والدينية والعرقية من خلال التسامح والوسطية والتعايش وقبول الآخر.. مضيفاً أن هذا أحد الجوانب الرئيسية التي تجمع بيننا وتخلق مساحات مهمة للتعاون والتنسيق فيما بين بلدينا من أجل تجسيد الوجه الحضاري والإنساني لديننا الإسلامي الحنيف، وتقديم صورة حقيقية عن المسلمين على الساحة الدولية، بعد أن شوهتها ممارسات قوى الإرهاب التي تدعي الحديث باسم الإسلام.

وشدد سموه على أنه في ظل التوتر الذي تشهده منطقتا الخليج العربي والشرق الأوسط.. فإن دولة الإمارات تدعم السلام والاستقرار القائمين على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.. وتتطلع إلى التعاون مع بلدكم الصديق في العمل من أجل دعم السلم الإقليمي.

وأشار سموه إلى أن جمهورية إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.. ولها دورها المهم ضمن منظومة العمل الإسلامي من خلال «منظمة التعاون الإسلامي».. ودولة الإمارات حريصة على دعم منظمة التعاون الإسلامي وصيانة وحدتها وتعزيز دورها في العالم خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الإسلامي وتحتاج إلى رؤى موحدة ومتسقة في التعامل معها لمصلحة الشعوب الإسلامية.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية إندونيسيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات.. كما أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق.



توسيع آفاق التعاون

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ورحب بتوقيع البلدين (أمس) العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتنمية مجالاته. وعبر عن سعادته بمستوى التقدم الذي تشهده علاقات البلدين الصديقين متطلعاً إلى أن تواصل نموها وتطورها إلى آفاق أرحب.. وقال إن دولة الإمارات تعد أحد أهم شركاء إندونيسيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.. مشيراً إلى «صندوق إندونيسيا السيادي» الذي تبحث بلاده تأسيسه.

وأعرب عن شكره للدولة لمنح الأرض التي سيقام عليها مبنى السفارة الإندونيسية الجديد في العاصمة أبوظبي..مثمناً المشروعات والمبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات.

وأكد حرص بلاده على تقوية وتوسيع علاقاتها مع دولة الإمارات ودفعها إلى الأمام في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تقوم بدور محوري في دعم جهود التنمية والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم وهو دور يحظى بتقدير واحترام دولي.

ودوَّن الرئيس الإندونيسي كلمة له في سجل كبار زوار قصر الوطن أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين متمنياً لها مزيداً من التطور والنمو.

حضر اللقاء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق للرئيس الإندونيسي الذي يضم كلاً من.. ريتنو مارسودي وزيرة الخارجية وبراتيكنو وزير الدولة وإيرلانغا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ولوهوت بنسار بانجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية وفخر الرازي باتوبارا وزير الشؤون الدينية، وأغوس سوبارمانتو وزير التجارة، وعارفين تصريف وزير الطاقة والثروة المعدنية، وإريك طاهير وزير الشركات المملوكة للدولة، وبهليل لحظاليا رئيس مجلس تنسيق الاستثمار، والسفير أندري هادي رئيس بروتوكول الدولة مدير عام شؤون المراسم والقنصلية في وزارة الخارجية، وسيد مارولي سيمانجو نتاك قائد قوات الأمن الرئاسية.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء رسمية تكريماً لضيف البلاد جوكو ويدودو والوفد المرافق.

واطلعا على مجسم للمبنى الجديد لسفارة جمهورية إندونيسيا الذي سيقام في العاصمة أبوظبي.. كما اطلعا على مخطط الجامع الكبير الذي سيقام في مدينة سوكارتا الإندونيسية على نفقة الدولة ويستوحى الجامع تصميمه من جامع الشيخ زايد في أبوظبي ويستوعب 10 آلاف من المصلين.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد استقبل أمس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.



مراسم استقبال رسمية



وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لجمهورية إندونيسيا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الرئيس جوكو ويدودو.

وصافح الرئيس الإندونيسي.. كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.

كما كان في الاستقبال مجموعة من الأطفال ملوحين بأعلام البلدين ابتهاجاً بزيارة الرئيس الضيف.

وكان في استقباله.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.



اتفاقيات ومذكرات تفاهم



كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجوكو ويدودو أمس.. تبادل 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ بجانب البيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف.. وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب.

وتضمنت مراسم التبادل التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي مذكرات التفاهم والاتفاقيات الآتية..

- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة ونظيرتها وزارة الصحة الإندونيسية بشأن التعاون في المجالات الصحية، تبادلها عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية والثقافة في إندونيسيا تبادلها حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة الإندونيسية للتعاون في المجالات الزراعية والتنوع الغذائي.. تبادلها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وريتنو مرسودي.

- مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب تبادلها.. علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سوهاردي عليوس رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ونظيرتها وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا.. تبادلها الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجنرال متقاعد فخرول الرازي وزير الشؤون الدينية.

- مذكرة تفاهم لتقييم فرصة إنشاء مشروع لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات في بالونجان - إندونيسيا بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة بي تي بيرتامينا «بيرسيرو».. تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومجموعة شركاتها«.. والدكتور عليم ماركوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون.

- اتفاقية بيع الغاز البترولي المسال بين شركة بترول أبوظبي الوطنية«أدنوك» وشركة بي تي بيرتامينا «بيرسيرو».. تبادلها الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ونيك ويديواتي الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا.

- مذكرة تفاهم لتوريد النافثا الخام بين شركة بترول أبوظبي الوطنية«أدنوك» وشركة بي تي شاندرا أسري للبتروكيماويات تي بي كيه...تبادلها الدكتور سلطان الجابر، وإدي رايفه مدير عام شركة بي تي شاندرا.

- اتفاقية شراء الطاقة بين مجموعة شركات إندونيسية ومصدر.. تبادلها الدكتور سلطان الجابر، وذو القفلي زيني مدير عام شركة الكهرباء الحكومية.

- اتفاقية المشروع المشترك الرسمي بين موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون بشأن «محطة حاويات ماسبيون الدولية» بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة سنوياً في جاوة الشرقية في إندونيسيا.. تبادلها سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية» والدكتور عليم ماركوس رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون.

- مذكرة التفاهم بين الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة «اساهان للألومنيوم الإندونيسية.. تبادلها عبدالله جاسم بن كلبان، المدير التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم واوراس بدروس المدير التنفيذي لإندونيسيا أساهان للألومنيوم.

- اتفاقية تهدف إلى تقييم المزيد من فرص التعاون في قطاع التكرير في إندونيسيا بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة الطاقة الإندونيسية «بي تي برتامينا» - بيرسيرو -.. تبادلها مصبح الكعبي المدير التنفيذي للبتروكيماويات ونيكي ويديواتي الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا.

- مذكرة تفاهم مع الوكالة الإندونيسية للبحوث والتنمية الزراعية بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير لتسويق المحاصيل الزراعية في ليمبانغ، جاوة الغربية، إندونيسيا.. تبادلها الدكتور عبدالمنعم محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت أجرو» والدكتور فجري جفري مدير عام في وزارة الزراعة الإندونيسية.

- مذكرة تفاهم بين شركة سال وشركة تليكوم إندونيسيا حول تطبيق التعليم الرقمي ل K-12 في إندونيسيا.. تبادلها الدكتور صالح الهاشمي مدير عام شركة سال والدكتور إدي ويتجارا رئيس الموارد البشرية في تليكوم إندونيسيا.

- خطاب نوايا بين حكومة إقليم مقاطعة جاوة الغربية ومجموعة لولو الدولية بشأن تحسين استيعاب القوى العاملة في جاوة الغربية من خلال برنامج التمكين وبناء القدرات.. تبادلها يوسف علي رئيس ومدير عام مجموعة لولو الدولية ويو روزانول أولوم نائب حاكم مقاطعة جاوة الغربية.

- مذكرة تفاهم لتطوير مجمع لوجيستي وميناء جاف ومستودع للحاويات الداخلية في سوبانج،جاوة الغربية، إندونيسيا.. تبادلها عبد اللطيف مؤيدن مدير عام تي دبليو كونتينر سيرفيس وإيكو توفيق ويبوو، مدير عام بي تي راجاوالي نوسانتارا إندونيسيا. (وام)