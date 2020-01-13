شد وجذب إيراني ــ أمريكي حول «النووي» والطائرة الأوكرانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران مجدداً، أمس الأحد، من قمع المتظاهرين احتجاجاً على إسقاط إيران طائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية عن طريق «الخطأ»، فيما أكد وزير الدفاع في إدارته، مارك إسبر، أن الرئيس ما زال مستعداً لمحاورة إيران حول اتفاق نووي جديد «من دون شروط مسبقة»، في وقت استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد، واعترفت السلطات الإيرانية بأنها أوقفت السفير البريطاني فترة وجيزة على الخلفية ذاتها، الأمر الذي نفاه السفير، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى «خفض التصعيد»، بينما خرجت تظاهرات لليوم الثاني ضد السلطات الإيرانية على خلفية إقرارها بشأن الطائرة الأوكرانية.

وقال إسبر لقناة «سي بي إس» إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة إيران حول «مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر»، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي من ارتكاب «مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين» في البلاد. وأضاف إسبر أن واشنطن لا تتوقع المزيد من العمليات العسكرية الإيرانية انتقاماً لمقتل قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، مضيفاً أن الحكومة الإيرانية قد تكون «مهددة من الداخل»، إثر اعترافها بإسقاط طائرة مدنية أوكرانية. ولفت إسبر إلى أن «فيلق القدس» الإيراني ما زال يشكل تهديداً في الشرق الأوسط، لكن هجومات الفيلق التي خطط لها قاسم سليماني «قد جرى تعطيلها». وكان ترامب دعا قادة إيران لعدم قتل المتظاهرين، وغرد بالفارسية تأييداً للمحتجين في إيران: سنواصل دعمكم. وأضاف «آلاف الأشخاص قتلوا أو سجنوا أصلاً من جانبكم»، منبهاً إلى أن العالم «والأهم الولايات المتحدة تراقبكم».

من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن استدعاء السفير البريطاني جرى «بسبب سلوكه غير المتعارف خلال المشاركة في تجمع غير قانوني، مساء يوم السبت، وسط العاصمة طهران»، وسلمت الوزارة ماكير «مذكرة احتجاج شديدة اللهجة له وللحكومة البريطانية»​​​.

وأضاف البيان: «ذكّر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي السفير البريطاني... بأن وجود السفراء الأجانب في التجمعات غير القانونية لا يتماشى مع مسؤولياته كممثل سياسي لبلده، وهو ما يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وينبغي على الحكومة البريطانية توضيح هذا التصرف». وكتب عراقجي على تويتر «لم يتم احتجازه. أُوقف كأجنبي مجهول في تجمع غير قانوني»، مشيراً إلى أنه أُطلق سراحه بعد ربع ساعة من التعرّف إليه.

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وانتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إيران على خلفية توقيفها لمدة وجيزة السفير البريطاني لديها، داعياً إلى «خفض التصعيد». وقال بوريل على تويتر «قلق للغاية بشأن الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في إيران. من الواجب الاحترام الكامل لاتفاقية فيينا. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد، وإفساح المجال للدبلوماسية». ونفى ماكير التهم الإيرانية بأنه كان يشارك في تظاهرة، مشيراً إلى أنه حضر تجمعاً لتكريم قتلى الحادثة، وغادر بعد خمس دقائق من بدء الهتافات المناهضة للسلطات.

على صعيد متصل، أحرق متظاهرون إيرانيون العلم البريطاني أمام السفارة البريطانية في طهران، أمس، بعد توقيف السفير. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ميليشيات الباسيج نظمت تظاهرة خارج السفارة البريطانية للمطالبة بإغلاقها.

من جهة أخرى، أشارت تغريدات على تويتر إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي في إيران، أمس، مرددين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته. وأفادت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة بخروج احتجاجات، مساء السبت، بعد قليل من إقرار الجيش بإسقاط الطائرة، يوم الأربعاء، واعتذاره. وتجمع المحتجون في مدن أخرى أيضاً. ونقل التلفزيون الإيراني عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قوله إن بلاده لم تتعمد إخفاء سبب تحطم الطائرة الأوكرانية التي اعترف الجيش الإيراني بإسقاطها بالخطأ.

(وكالات)