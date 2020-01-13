شكرا لقرائتكم خبر عن «الكرامة» تُسقط «مسيّـرة» تركية وتتهم «الوفاق» بخرق الهدنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية، تحمل قذائف هاون، معتبراً أن تحليقها يعد خرقاً لوقف إطلاق النار الذي أعلن طرفا النزاع في ليبيا الليلة الماضية الالتزام به. وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، أمس الأحد أنه «تم إسقاط طائرة مسيرة تركية للعدو تحمل قذائف الهاون، وهذا يعد اختراقاً للهدنة.

وتم إسقاطها من قبل سرية الشهيد عبدالله العتيري التابعة للكتيبة 128 مشاة».

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد التي تشمل العاصمة طرابلس، اعتباراً من أمس الأحد، استجابة للدعوة الروسية التركية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: «تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية اعتباراً من الساعة 01:00 يوم 12 يناير/كانون الثاني 2020، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت». وتعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بأن «الرد سيكون قاسياً على أي خرق لهذه الهدنة».

وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج موافقته على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على «الحق المشروع» لقوات حكومته فيما سماه «الرد على أي هجوم».

ورحبت بعثة الأمم المتحدة بالإعلانين، ودعت الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي. وبعد منتصف الليل بوقت قصير، سُمع دوي مدفعية وسط طرابلس، قبل أن يسود هدوء حذر في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وقال اللواء المبروك الغزوي القائد في قوات الجيش الوطني الليبي: «الميليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ونحن لا زلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية، وننتظر أي تعليمات جديدة منها».

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ويأتي دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية خلال الأسبوع الجاري.

وليل السبت، أعرب الرئيسان الروسي والتركي في اتصال هاتفي عن «رغبتهما في توفير مساعدة على جميع الصعد التي من شأنها دفع مسار الحل السياسي قدماً»، وفق الكرملين. وبينما تخشى أوروبا من تحوّل ليبيا إلى سوريا ثانية، التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، السبت، الرئيس الروسي.

ورحبت ميركل بالجهود الروسية التركية، آملة أن توجه قريباً «دعوات إلى مؤتمر في برلين ترعاه الأمم المتحدة».

على صعيد آخر، أعلنت القوات البحرية في الجيش الوطني الليبي، أنها أوقفت باخرة إيطالية كانت متجهة إلى ميناء مصراتة وأجبرتها على تغيير خط سيرها إلى ميناء بنغازي البحري لتفتيشها والتحقيق مع طاقمها، تنفيذاً لحظر إبحار السفن إلى ميناءي مصراتة والخمس.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية‏ علي الثابت، في تصريح: «أجبرت باخرة الكرامة التابعة لقواتنا البحرية الليبية، الباخرة الإيطالية وطاقمها على تغيير خط سيرها إلى بنغازي تنفيذاً لأوامر رئيس أركان القوات البحرية الليبية بتنفيذ الحظر على ميناءي الخمس ومصراتة».

وأوضح الناطق الرسمي أن الباخرة الإيطالية هي باخرة تجارية تحمل اسم «قراندي» وكانت متجهة إلى ميناء مصراتة وتم رصدها عن طريق الرادار. وأكد أنه «يجري تفتيش الباخرة الآن والتحقيق مع طاقمها بعد الإنزال الذي قامت به القوات البحرية على سطحها».

(وكالات)