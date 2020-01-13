مواقف متشددة وأجواء ملبدة تسد أفق التشكيل الحكومي اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

طالبت الرابطة المارونية، ​التفتيش المركزي​ بإجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد الجهة المسؤولة عن تخلّف لبنان سنتين عن سداد اشتراكاته في الأمم المتحدة، الأمر الذي عرّضه إلى قرار منعه من النقاش والتصويت في الجمعية العامة، كما ينص على ذلك نظام المنظمة الدولية، وإعلان نتائج هذا التحقيق على الرأي العام لمعرفة المقصر الذي يتعين عليه الإقرار بمسؤوليته، وتحمّل تبعات التقصير.

صورة الدولة المستهترة لم تقف عند حدود إعلان هذه الفضيحة من الأمم المتحدة تحديداً، وإنما سرعان ما تمددت إلى حرب الوزارتين،إذ دارت رحى تساجل وتبادل اتهامات بين وزارتي الخارجية والمال مباشرة، بحيث سعت كل من الوزارتين إلى تحميل الأخرى تبعة الأمر. وبدا واضحاً أن الأثقال الهائلة التي ترزح تحتها صورة الدولة باتت أكبر بكثير من كل التوقعات والتقديرات، بحيث تتجاوز الأزمة التي يغرق فيها لبنان المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، الآخذة في التفاقم إلى واقع الدولة، في ظل هذا الانكشاف المخيف وتخلي المسؤولين عن تحمّل مسؤولياتهم في المرحلة الانتقالية الشاقة لتأليف حكومة جديدة.وما زاد الطين بلة أن مجمل المعطيات عن واقع المأزق الحكومي، أشارت إلى أن أي جديد إيجابي لم يسجل في خانة تبديد الجمود الذي يحكم عملية تأليف الحكومة منذ أيام، بل إن تراجعات جديدة تبرز في هذا السياق من شأنها أن تعقد أكثر، مهمة الرئيس المكلف حسان دياب في قابل الأيام.

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وبشكل عام، أفادت أوساط مطلعة على ملف تشكيل الحكومة أن أي تقدم لم يحرز في اتجاه إبصار الحكومة النور، لا بل تبدو الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، في ضوء المواقف المتشددة الصادرة في الساعات الأخيرة والأجواء الملبّدة بين القوى السياسية، وداخل الفريق الواحد.

وفي السياق، برز إعلان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية «إنه ابلغ الرئيس المكلف وكل المعنيين بتشكيل الحكومة»منذ بداية الطريق«موقفاً واضحاً لا لبس فيه، ولا تراجع عنه، مفاده أنه إذا شكلت حكومة وفاق وطني، أو تمثّل فيها الحراك فإن حجمهم يقتضي أن يتمثّلوا بوزير. أما إذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على»التيار الوطني الحرّ«فقط، فهم لا يرضون بوزير واحد، وإنما يطالبون بوزيرين». وأكد فرنجية «إنهم في هذه الحال يريدون حقيبة الأشغال، ومعها حقيبة ثانية يتوافقون عليها، فيتولى كل وزير حقيبة، لا وزير واحد لحقيبتين».

الواقع المأزوم، عكسه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، فسأل في عظة قداس الأحد، امس، «هل تُدرك حكومة تصريف الأعمال، التي تُهمِل واجبها، وهل يُدرك معرقلو ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ وولادتها، وهل تُدرك القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية المتباعدة والمعطِّلة لأيّ حوارٍ مسؤول، حجم الخسارة المالية والاقتصادية والتجارية والمعنوية التي يتكبدها ​لبنان​، شعباً وكياناً ومؤسسات؟ أهكذا تُمارَس السياسة كفنّ شريف لخدمة الخير العام عندنا؟ هل تعطيل شؤون الدولة والشعب أضحى وسيلة للكيدية السياسية؟ منذ ثلاثة أشهر وانتفاضة الشباب اللبناني تخاطب ضمائر المسؤولين».