شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار والدروس المستفادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

تعتبر دولة الإمارات واحدة من الدول التي تعاني من شح مواردها المائية، ورغم ذلك فإنها تبذل جهوداً مضنية لتنويع مصادر المياه والحفاظ على المخزون الجوفي، والاستمطار الصناعي، وتحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك في الاستخدامات الحياتية وري المزروعات والصناعة.

وعندما تسقط أمطار الخير فإن الفرحة تغمر المواطنين جميعاً، ويتسابقون للاستمتاع بمشاهدة جريان المياه في الأودية، وامتلاء السدود بالمياه، وارتواء الأرض بما يسقط عليها.

الجميع يجمعون على اعتبارها أمطار خير إلا بعض البلديات فإن لها رأياً آخر؛ لأنها من غير رغبة مسبقة، تحول فرحة الناس بقدوم المطر، إلى خوف من نتائجه، وخسائر مادية ومعنوية منظورة.

لم تمضِ سوى ثلاثة أسابيع تقريباً من فصل الشتاء، ومن كميات متقطعة من الأمطار الغزيرة والمتوسطة، حتى غرقت بعض الشوارع والميادين في كثير من المدن والمناطق، وتوقفت الدراسة في بعض المدارس والجامعات، وأغلقت مؤسسات وشركات ومصالح أبوابها أمام موظفيها ومراجعيها.

الخدمات على تنوعها تأثرت إلى حد كبير بأمطار الخير، والآلاف علقوا بسياراتهم في الشوارع الغرقى بالمياه، واستغرق وصولهم إلى أعمالهم ومصالحهم ساعات، بمعنى أن الخسائر غير المنظورة تقدر بالملايين.

لا وجود لمتهم هنا، فبالفعل الأمطار من حيث كمياتها كانت مفاجئة وغير مسبوقة منذ سنوات، ولكنه عتاب لعدم اتخاذ الاستعدادات الكافية، وتقدير كل الاحتمالات بما فيها غزارة الأمطار حتى لو استمرت لساعات متصلة، وتهيئة كل الظروف المواتية لصرف مياه الأمطار مهما كان حجمها وسرعة تدفقها، والمدن الحديثة الملتزمة والتي تمتلك أجهزة رقابة صارمة بالتأكيد لا تعاني كما المدن الأخرى.

ورغم أن آثار تجمع مياه الأمطار مستمرة وتغلق بعض الشوارع والمدارس والمصالح الأخرى، في غير صالح الجميع، فإن المطلوب هو تدخل الجهات التي تمتلك إمكانات كبيرة، لتساعد الجهات الأخرى التي أثبتت الوقائع حاجتها لمزيد من المساعدات لتتمكن مستقبلاً من مواجهة مثل هذا الواقع الذي نعيشه، ومنع تكراره تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت الأسباب.

سرعة استكمال مواجهة الوضع السائد حالياً مطلوبة، ولسنا بحاجة إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية والعطل المدرسية وتوقف العمل في مؤسسات خدمية واقتصادية مهمة.

والمطلوب الآخر أن تبدأ من اللحظة حشد الطاقات اللازمة لمواجهة كل المواقف المحتملة في موسم الشتاء الحالي، وكل مواسم الخير المقبلة، لتكون حقيقة أمطار خير وبركة على الجميع.

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