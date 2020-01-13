اعتقالات بالضفة وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين في القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الأحد، ثمانية فلسطينيين بينهم طالبة جامعية في الضفة الغربية، وأطلقت الزوارق الحربية «الإسرائيلية»، النار صوب المزارعين ومراكب الصيادين شمال غربي قطاع غزة،

وأفاد «نادي الأسير»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأحد، الفتاة ريان جمال أبو حلتم (21 عاماً) من منزل عائلتها في بلدة ترقوميا قضاء الخليل، وهي طالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين، ولفت النادي إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا أيضاً وفجراً سبعة فلسطينيين آخرين بينهم شقيقان وفتى.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، صعدت منذ بداية العام المنصرم 2019، من عمليات الاعتقال بحق الطلبة في الجامعات الفلسطينية.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الزوارق الحربية «الإسرائيلية»، أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين خلال عملهم في بحر بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت متزامن أطلقت الأبراج العسكرية «الإسرائيلية» على السياج الأمني النار وقنابل الغاز صوب حقول المزارعين في بورة أبو سمرة شمال غربي بيت لاهيا، ما أجبر المزارعين على ترك حقولهم.

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وعلى الرغم من الانتهاكات «الإسرائيلية» اليومية بحق الصيادين وسياسة إغلاق البحر وتقييده بمساحات يقل فيها صيد الأسماك، فإن الصيادين يواصلون العمل في ظل أوضاعهم الاقتصادية السيئة جراء استمرار الحصار. وتمكن صيادو القطاع، صباح أمس الأحد، من صيد كمية من أسماك القرش. ويعمل في مجال الصيد نحو 4 آلاف صياد فلسطيني، يعيلون حوالي 50 ألف نسمة، فيما تفرض «إسرائيل» منذ أكثر من 13 سنة، حصاراً متواصلاً على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.

إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، تقديراً أولياً للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين نتيجة فتح سلطات الاحتلال، سدود وعبارات الأمطار في مناطق شرقي محافظة غزة وجباليا، وبيت حانون؛ حيث لحقت أضرار كبيرة بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضراوات، إضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (500 ألف دولار)، نتيجة تعمد الاحتلال بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال أسبوع، الأمر الذي أدى إلى غمر وانجراف التربة في بعض المناطق، وإتلاف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، إضافة إلى المحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه الأراضي.

وفي السياق، قامت الطواقم الفنية في مديرية زراعة غزة والشمال، السبت وأمس الأحد، بجولات تفقدية على أراضي المزارعين، إلا أن هذه الطواقم في الميدان، تعرضت أثناء معاينتها للمكان لإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من قبل جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل وقد ناشدت الوزارة المنظمات الدولية والإنسانية بحماية المزارعين، ووقف الاعتداء عليهم وعلى أراضيهم.

(وكالات)