شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة الشارقة 2020 الأكبرتاريخياً بـ 29.1 مليار درهم وبنمو 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29.1 مليار درهم، حيث إن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة وتحفيز الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، ولعل من أبرز هذه الأهداف، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية، والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم، ما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2020، وقد ازداد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2020 بنسبة مقدارها(2%) مقارنة بموازنة عام 2019.

أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية، وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية، لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.



توجه استراتيجي



وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف، والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الأبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة، لتعزيز قدراتها على تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية وأن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة، لتكون الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً.

إنفاق متوسط الأجل



وأكد وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية،أن موازنة عام 2020 عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تمت في أطار الإنفاق متوسط الأجل، إضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى التحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم الاجتماعي، وتوفير فرص العمل والسكن الملائم، لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة.



المصروفات



وأشار إلى أن الموازنة الجارية قد شكلت نحو (59%) من الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها (4%) عن موازنة 2019 ، وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية، لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (23%) من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (13%) من الموازنة العامة لتزداد بنسبة (3%) لعام 2020 مقارنة بعام 2019، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (6%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها (19%) عن موازنة 2019 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.



الاستدامة المالية



وبشكل عام، ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة (2%) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها، لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي على موازنة الجهات الحكومية وموازنة الهيئات المستقلة، فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات، على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2019-2020 لتشكل موازنة الجهات الحكومية نحو (67%) لعام 2020 وبزيادة مقدارها (5%) عن موازنة 2019 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو (33%) لعام 2020.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة (36%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو والتحفيز الاقتصادي وتنافسية الإمارة.



البنية التحتية



في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (33%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 ليحقق زيادة مقدارها (10%) في عام 2020 مقارنة بعام 2019، أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو (24%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، وقد حقق هذا القطاع نسبة زيادة مقدارها (1%) عن موازنة عام 2019، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع، حيث احتل المرتبة الثالثة،وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (7%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020.



الرواتب والأجور



أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة (44%) من أجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 وبزيادة (5%) عن عام 2019، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (51%) لعام 2020 وبنسبة نمو (5%) عن موازنة 2019، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو (4%) من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها (4%) لعام 2020 مقارنة بعام 2019، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.



الإيرادات

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أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020، في بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (11%) لعام 2020، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الإيرادات العامة وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%)، وإيرادات النفط والغاز نحو (1%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020.

أما على صعيد تحليل الإيرادات حسب التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو (51%) من مجموع موازنة الإيرادات،حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو (49%) من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة، والتي حققت نمواً مقداره (1%) مقارنة بعام 2019.



شكر وتقدير



وبمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن دائرة المالية المركزية تعرب عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية، وتقديمها لكل أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية، وبذات الوقت فإن الدائرة تقدم شكرها وتقديرها العالي لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طوال فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2020.

والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.



فاهم القاسمي: تراكم للمنجزات



قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة: «تؤكد موازنة 2020 الأكبر في تاريخ الإمارة، دقة سياساتها واستقرار اقتصادها ونمو قطاعاتها بشكل متوازن، ما ينعكس إيجاباً على التنمية والاستقرار الداخلي، وعلى قوة العلاقات الخارجية مع المدن ومراكز الاقتصاد والثقافة والعلوم على مستوى العالم، كما تشير إلى التراكم التاريخي للمنجزات على مختلف الصعد، وعلى الحكمة في توظيفها لصالح النمو المستمر والمتصاعد».

وأضاف: «لقد أبدعت الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توظيف أدوات بناء مشروعها الحضاري، من الاقتصاد والثقافة إلى الفنون والتراث مروراً بتبادل الخبرات والمعارف مع الشعوب والأمم، كما أبدعت في تحقيق التكامل في مشهدها الذي يعكس مكانتها العالمية كحاضنة لرؤى تنموية استثنائية، لتكون نموذجاً لغيرها من المدن والمجتمعات في المنطقة والعالم.



أحمد بن ركاض: النهوض بالثقافة



قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نؤمن في الهيئة بأن تحقيق النهضة الثقافية يرتكز في المقام الأول على الاستقرار الاقتصادي وهذا ما يتجسد في تجربة الإمارة التي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن بأن أهم استثمار هو الاستثمار بالإنسان، وتزويده بالمعرفة والثقافة والابتكار ليكون عنصراً فاعلاً في المستقبل».

وأضاف: «الموازنة تحقّق رؤية الإمارة بالنهوض بالثقافة كقطاع استثماري يدعم توجهات الإمارة والدولة، ويعزز من مكانتها كحاضنة لأهم وأبرز الفعاليات الثقافية خلال العام، خاصة أنها محط أنظار صنّاع الثقافة والإبداع من مختلف أنحاء العالم بعد تتويجها بلقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019».

وتابع: «تعبر الموازنة العامة لهذا العام عن التطلعات الاقتصادية للإمارة، وتفتح المجال لاستكمال حزمة المشاريع الثقافية التي نمضي بها، وتفعيل المزيد من الخطط والاستراتيجيات التي تخدم الواقع الثقافي في الإمارة لاسيما أن الشارقة مركز عالمي للنشر».



محمد بن حميد: منجزاتٌ نوعية



قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «اعتماد الموازنة العامة الأكبر تاريخياً في الإمارة لعام 2020، يضاف إلى إنجازات الشارقة الضخمة والمميّزة، ومع ذلك هو ليس وليد اليوم، بل نتاج لعمل تراكمي، وجهود متواصلة، وإنجازات متلاحقة تحققها الشارقة، منذ عقود، وهي منجزات نوعية على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وتابع الشيخ محمد بن حميد القاسمي: «دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ستترجم خططها الاستراتيجية وبرامجها المختلفة هذا العام، استناداً إلى الموازنة العامة لعام 2020، للمساهمة في تنفيذ وإنجاح المشاريع التنموية في إمارة الشارقة، لتكون مشاريع كبيرةً بحجم إنجازات الإمارة، ومنها الموازنة».



هند بنت ماجد: راعت المتطلبات



أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2020، راعت جميع المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للإمارة، بما فيها من سيدات ورائدات، فتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، سيصب بطبيعة الحال في مصلحة رائدات وسيدات الأعمال في الإمارة عبر زيادة فرص النمو والاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأوضحت الشيخة هند القاسمي أن الموازنة تؤكد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تنمية وحماية مصالح كافة الفئات في إمارة الشارقة وتهيئة بيئة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد في نشاطاتها على المشاريع السيادية وحركة الاقتصاد العام، وهو يمثل مصلحة أساسية لسيدات ورائدات الأعمال اللاتي يعتمدن بشكل خاص على هذا النوع من المشاريع.

وأضافت: «إن كافة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الشارقة تعزز مكتسبات المجتمع وتدعم مؤسساته وتضع المصلحة العامة دوماً في مقدمة أولوياتها».