هطول الأمطار يسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:«المحليات»

تواصل هطول مختلف الشدة من أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة، أمس الأحد، ولليوم الرابع على التوالي، نتيجة تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، بدأت من يوم الخميس الماضي وحتى أمس الأحد، وسجل جبل جيس أقل درجة حرارة على الدولة 1.3 درجة مئوية عند الساعة 6:15 صباحاً.

وسجلت الأمطار التي هطلت على الدولة خلال الفترة الماضية، أرقاماً قياسية غير مسبوقة لم تشهدها الدولة من قبل، حيث سجلت أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين 193 ملم، وسجل ميناء صقر 187.7 ملم، ودمثة 181.2 ملم، ومزيد 178.2، وفي فلج المعلا 158.4 ملم.

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الاثنين، صحواً إلى غائم جزئياً، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بعد الظهر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/‏ س، والبحر مضطرب يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتلقت مراكز التحكم والقيادة بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 37 ألفاً و884 مكالمة، من بينها 4 آلاف و262 بلاغاً مرورياً على مستوى إمارة أبوظبي، خلال ساعات سقوط الأمطار، وتعاملت معها بالسرعة المطلوبة.

وتجاوبت بلدية مدينة أبوظبي مع 2223 اتصالاً تلقتها من الجمهور بشأن الآثار الناتجة عن تقلبات الطقس التي مرت بالدولة اليومين الماضيين، ولإصلاح المرافق التي تضررت نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة وسقوط كميات من الأمطار.

دبي:

كشفت بلدية دبي أن كميات مياه الأمطار التي تم سحبها، يوم السبت الماضي، بلغت مليون متر مكعب، وأن معدل هطول الأمطار بلغ 150 ملم في الساعة، وأن فرق العمل التي تعمل على مدار الساعة والتي شاركت في سحب المياه عالجت 3500 بلاغ من بين 4200 بلاغ تلقتها.

وأكدت وجود عدد كبير من العمال لسحب الأمطار مباشرة، ووضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، وأن جميع الفرق التي تتولى عملية تصريف مياه الأمطار على أهبة الاستعداد للموسم المطري.

فيما أكدت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في الإمارة، بلغ 303 حوادث، منها 8 بليغة، و295 بسيطة.

وبين المركز أنه تلقى 7471 مكالمة على هاتف النجدة (999) خلال ال24 ساعة الماضية، بينما تلقى مركز الاتصال 1358 مكالمة على الرقم 901.

فيما أكد العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، أن شرطة دبي لم تسجل أية حالة غرق أو حوادث بحرية خلال فترة نهاية الأسبوع، بسبب تقلبات الحالة الجوية التي تمر بها المنطقة.

الشارقة

أعرب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، عن بالغ شكره وتقديره لجميع فرق العمل المختصة بشرطة الشارقة، لجهودها المتواصلة في مواجهة الظروف الجوية السائدة، واستجابتها السريعة للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.ونجحت فرق العمل المختصة بشرطة الشارقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، في التعامل مع كل التداعيات الناجمة عن الأحوال الجوية وفق الخطط المعدة مسبقاً، وتواصلت الجهود المكثفة لفرق الاختصاص على مدار الساعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في الإمارة، وخارجها للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث تعاملت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة مع المكالمات الهاتفية الواردة بالسرعة والتجاوب المطلوبين، وتلقى مركز العمليات 15 ألفاً و869 مكالمة هاتفية خلال فترة التقلبات المناخية المصحوبة بسقوط الأمطار، خلال الفترة من مساء الخميس الماضي، وحتى صباح أمس.

على صعيد متصل، نجحت جهود شرطة الشارقة والاستجابة السريعة من قبل إدارة جناح الجو في إنقاذ حياة شاب مواطن في العقد الثاني من عمره، إثر تعرضه لإصابات بليغة في حادث سير، وقع بعد ظهر أمس، بالشارقة، كما حاولت إنقاذ زميله البالغ من العمر 21 عاماً إلا أن الأخير توفي قبل وصوله إلى المستشفى متأثراً بإصاباته البليغة.

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عجمان

واصلت فرق الطوارئ التابعة لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عملها الجاد لسحب مياه الأمطار من التجمعات المتفرقة في مناطق الإمارة، مستجيبة مع لكل البلاغات الواردة بكفاءة عالية؛ حيث تمكنت من التعامل الفوري مع الحالات الطارئة في ظل تساقط الأمطار وعدم استقرار الحالة الجوية، وتوزعت نحو 85 مضخة متحركة في مختلف المناطق للتعامل مع تجمعات المياه.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، السعي إلى توفير الحياة الهانئة والآمنة للسكان الذين يعيشون في كنف الإمارة، وتوفير كل مقومات السلامة والرفاهية، مبيناً أن الدائرة تعاونت مع الشركاء الاستراتيجيين للإشراف المباشر على عمليات السحب والتصريف خلال تساقط الأمطار، وبعده، لضمان عودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح أن فرق العمل بالدائرة، عملت في وقت سابق على صيانة المحطات والمعدات والآلات وإعداد فرق عمل، وتكليف عمال لتنظيف جميع الأنابيب الأرضية الرئيسية الناقلة للمياه تنظيفاً كاملاً، يشمل فتح المصارف وتفريغ المصافي البلاستيكية الداخلية من أي رمال، أو مهملات قد تكون تراكمت فيها، موضحاً أن الدائرة شكلت 15 فرقة عمل لمراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة طوال فترة موسم الأمطار، فضلاً عن التأكد من جاهزية صهاريج سحب مياه الأمطار.

رأس الخيمة

اكتست، صباح أمس، مساحات من قمة جبل جيس، أعلى جبال الإمارات ارتفاعاً، نحو ١٩٥٠ متراً عن سطح البحر، بكميات من «البرد»، أو أمطار متجمدة، بحسب وصف مصادر مختلفة، مع درجة حرارة تقترب من الصفر، وفقاً للمصادر، ليغمر «البياض» أجزاء لافتة من القمة الجبلية الشاهقة، بجانب مناطق أخرى متفرقة جغرافياً في الإمارة، سجلت هطول «برديات»، واستقبلت (الضيف الأبيض)، مثل مناطق الرمس وخت وسيح البريرات السكنية، والمزرع البرية، ووادي قداعة الجبلية.

وفي ظل تواصل هطول الأمطار لليوم الرابع على التوالي، نال حلول «الزائر الأبيض» رواجاً واسعاً بين مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي وشبكات الهواتف المتحركة في الدولة، والمنطقة، وسط «فرحة بيضاء»، أظهرتها «الفيديوهات» والصور، للأهالي مع «البرد»، والمتداولة على نطاق واسع، ورصدتها ”الخليج 365”، في لقطات وثقت للذاكرة وللفرح، مع أجواء طبيعية وطقس جميل، مائل للبرودة.

وصنع أهال من البرد رجل ثلج، أو (رجل برد) تذكارياً، مكتمل النمو، في قمة «جيس»، وفق ما أظهرته صور متداولة، وبين «فيديو» فرحة أحد المغامرين ومطاردي الأمطار وتقلبات الطقس والظواهر الطبيعية بكميات «البرد»، في القمة الجبلية، فيما عكس فيديو آخر فرحة عفوية ب«البرد» من جانب الأهالي في منطقة الرمس، ممثلين بالمصور، وتجلت الفرحة ذاتها في «فيديو» ثالث ل«بردية» أخرى، بمنطقة المزرع البرية الطبيعية في رأس الخيمة، التي تحظى بإقبال كبير من قبل الأهالي وعشاق البر والرحلات والتخييم؛ حيث أضفى «البرد» جمالًا آخر وقيمة مضافة لجمال الطبيعة هناك، مع أجواء وطقوس ساحرة، عناصرها تتكون من أشجار الغاف المحلية، والرمال الصفراء المنسابة، وجمال الطبيعة، والبرودة الظاهرة، وبيت شعر على الطريقة البدوية، ودلة قهوة، بجانب «البرد».

وأعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مساء أمس، أن كميات المياه الإجمالية التي سحبت من طرق الإمارة وميادينها، في الأيام الأربعة الماضية، التي شهدت هطول الأمطار، بلغت 7,555,000 جالون، بواسطة 44 صهريجاً، خلال 1,511 عملية نقل «تريب»، منها 3.300.000 جالون، يوم أمس، احتاجت إلى 660 عملية نقل.

العين

نفذ فريق الإنقاذ في المسطحات المائية بالعين التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، عمليات إنقاذ مختلفة في الأودية والمسطحات المائية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: بلدية منطقة العين، وشركة العين للتوزيع، وإدارة الدفاع المدني، حيث أنقذت 17 شخصاً حاصرتهم المياه بوادي صاع، و8 في وادي غشابة، و25 مركبة في مضمار الدراجات الهوائية بالبطين. كما شملت إنقاذ 7 أشخاص بوادي المقام، وهم بحالة جيدة، حيث كانوا يستمتعون بأجواء المطر.

وكان فريق الإنقاذ في المسطحات المائية، تلقى ثلاثة بلاغات متفرقة، أمس، بوادي صاع، وتعامل باستجابة سريعة معها، وأنقذ المحصورين، ونقلهم إلى أماكن آمنة، وقدم لهم الرعاية الطبية الأولية. كما نفذت قرابة 93 مهمة إسعافية مختلفة.

ودعت شرطة أبوظبي إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه، والتقيد بإرشادات السلامة، نتيجة استمرار التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء المطر.‎