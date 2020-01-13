مورينيو يتهم «الفار» بـ «شرب الشاي» لعدم طرد روبرتسون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

تابع ليفربول تحليقه في الصدارة وزحفه الواثق نحو اللقب بفوز صعب على مضيفه توتنهام 1-صفر وخسارة مطارده ليستر أمام ساوثمبتون 1-2، في المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وابتعد ليفربول بفارق 16 نقطة عن ليستر ويملك مباراة مؤجلة، وعلى الرغم من بقاء 16 مرحلة على انتهاء الدوري، فإن عدم إحراز ليفربول لقبه الأول منذ ثلاثة عقود يُعد شبه مستحيل؛ إذ أصبح «الريدز» الأول في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يحقق 20 فوزاً من أول 21 مباراة، كما لم يتعرض لأي خسارة في آخر 38 مباراة من الدوري (رقم قياسي للنادي).

وتابع ليفربول تفوقه على توتنهام بعد تغلبه عليه 2-صفر في نهائي دوري أبطال أوروبا ثم 2-1 في ذهاب الدوري، لكن هذه المرة تحقق الفوز ضد مدرب توتنهام الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حل بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

بكر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بالضغط بفرصة مزدوجة للبرازيلي روبرتو فيرمينو صدها عن الخط المدافع الشاب جافيت تانغانغا الذي خاض مباراته الأولى تابعها أليكس أوكسلايد تشامبرلاين في القائم الأيمن (2)، ثم سجل فيرمينو هدف الفوز في الدقيقة 37.

إثر مجهود فردي بعد تمريرة من النجم المصري محمد صلاح إثر سلسلة أخطاء دفاعية للفريق اللندني (37).

وعلى الرغم من تحسن توتنهام في الشوط الثاني، فإن دفاع ليفربول والحارس أليسون أبقيا الفوز في حوزة «الريدز».

وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول: كان الأداء مميزاً في البداية وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف باكراً، لكن في نهاية المطاف تكافأت الأمور وواجهنا صعوبات في الشوط الثاني، عندما كانوا يدافعون بثلاثة ولهم ثلاثة في الوسط. في كل كرة خسرناها حصلوا على هجمة مقابلة.

من جهته، قال مورينيو، مدرب توتنهام: «المباراة كانت متكافئة، لست سعيداً بالنتيجة، لكنني فخور بأداء اللاعبين، لم يلتزم اللاعبون بكامل الخطة لأكون صريحاً، خصوصاً من الناحية الدفاعية، أعتقد أننا كنا نستحق التعادل».

واتهم مورينيو القائمين على غرفة التحكم بالفيديو (فار) بشرب الشاي، لأنهم لم يلاحظوا التدخل العنيف الذي قام به أندي روبرتسون ظهير ليفربول على الشاب جافيت تانجانجا في الدقيقة 66.

لقطة جدلية

ولم يحصل الظهير الإسكتلندي حتى على بطاقة صفراء نظير تدخله العنيف واعترض لاعبو توتنهام على الحكم وطالبوه باتخاذ إجراء، وعلق مورينيو على فوز ليفربول: كانوا محظوظين، كان يمكنهم إكمال المباراة بعشرة لاعبين، حكام الفار في ذلك التوقيت كانوا يشربون الشاي في الغرفة، ولم يروا تدخل روبرتسون الذي كان يستحق الطرد.

وقرر الحكم مارتن أتكنسون عدم احتساب خطأ ضد ظهير ليفربول ولم تحصل مراجعة من الفار للحادثة العنيفة، وقال مورينيو: الفار راجع عرقلة سون (في مباراة الخسارة من تشيلسي) ولم يراجع روبرتسون.

ولعب الظهير الإسكتلندي دوراً محورياً في ابتعاد ليفربول 16 نقطة في الصدارة ولعب كل ال90 دقيقة في أول زيارة لليفربول لملعب توتنهام الجديد، وحصل روبرتسون على 18 بطاقة صفراء في 136 مباراة، لكنه لم يطرد أبداً حتى الآن.

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صفقة اليونايتد

وعلى صعيد مانشستر يونايتد، شارك هدفه في الانتقالات الشتوية البرتغالي برونو فيرنانديز (25 عاماً) لاعب وسط سبورتينج لشبونة في مباراة الفوز فيتوريا 3-1، وسجل هدفين واحتفل بوضع يديه على أذنيه في إشارة لكثرة التكهنات حول رحيله صوب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف تقرير عن خوض إدارة مانشستر اليونايتد، مزيداً من المفاوضات حول الصفقة التي تقدر بنحو 50 مليون استرليني، إضافة إلى المكافئات. وبدا فيرنانديز متأثراً بعد المباراة التي ربما كانت الأخيرة له مع الفريق، فيما عزز مدرب اليونايتد النرويجي سولسكاير من الشائعات، وقال بعد الفوز على نورويتش سيتي 4-صفر: «لا يمكنني الحديث عن لاعبين في أندية أخرى، لكن أستطيع القول إنني أحظى بدعم الإدارة لتعزيز الصفوف إذا ما كانت هناك صفقات جيدة في هذا الشهر. المالكون والمدير التنفيذي إد وودوورد يعلمون أننا نبني للمستقبل».

وكان رئيس نادي سبورتينج فريديريكو فارانداس والمدير الرياضي هوجو فيانا، اجتمعا الجمعة، مع مسؤولين في اليونايتد بالعاصمة لندن، وكشف مصدر عن كواليس المفاوضات عن أن معسكر اللاعب موافق، لكن إدارة النادي حذرة.

من جهته، أكد الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس عدم رغبته في الرحيل الآن عن فريقه، وقال بعد سؤال عن انتقاله لليونايتد: «لا أستطيع ولا أريد الانتقال على أي حال. قلت سلفاً إنني سألعب حتى نهاية الموسم في أياكس وربما الموسم المقبل أيضا» وسط أنباء عن وجود عرض من ريال مدريد له في الصيف.

مهاجم للمنتخب

من جهة أخرى، برز نجم الإنجليزي داني إينجز (دانييل ويليام جون اينجز)، الذي قاد فريقه ساوثمبتون متذيل الترتيب للفوز على ليستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً في عقر داره 1-2. وعبر المهاجم الذي سيكون بديلاً مثالياً للمصاب هاري كين في المنتخب عن سعادته لرد اعتبار الفريق الذي خسر بالتسعة أمام ليستر في النصف الأول من الموسم. وسجل إينجز حتى الآن 14 هدفاً وهذا يعني أنه خلف فاردي هداف ليستر بثلاثة أهداف فقط هذا الموسم وعلق مدربه هازينهتل: «أتحدث عن داني كل أسبوع وسوف أتحدث عنه الأسبوع المقبل أيضاً إذا رغب في ذلك. في الشوط الأول لم يكن محظوظاً جداً، كان بمقدوره تسجيل 3 أهداف».

الطريف أن إينجز اشتراه مدرب ليستر سيتي الحالي بريندان رودجرز عندما كان يعمل في ليفربول في 2015 من بيرنلي، لكن رودجرز طرد بعد بضعة أسابيع.

وبدأ إينجز مسيرته مع ناشئة ساوثمبتون، لكن النادي سرحه بسبب صغر حجمه لينضم إلى فريق محلي صغير قبل الانتقال لبورنموث وفي 2011 التحق بنادي بيرنلي مقابل مليون إسترليني؛ حيث حصد لقب لاعب موسم 2013-2014 لمساعدته على الصعود للدوري الممتاز، وفي 2015 هبط بيرنلي مع نهاية عقد المهاجم لينتقل لليفربول، لكنه بسبب الإصابات وزخم هجوم ليفربول تحت قيادة كلوب لم يسجل سوى مرة واحدة في 21 إبريل/‏نيسان 2018. دفع حينها ليفربول 6.5 مليون إسترليني لبيرنلي بأمر المحكمة نظير حصوله على لاعب دون ال24 عاماً، إضافة إلى مليون ونصف أخرى بناء على أداء المهاجم ثم حصل بيرنلي لاحقاً على 3.6 مليون إسترليني نظير بيع ليفربول للمهاجم إلى ساوثمبتون مقابل 18 مليون إسترليني في 2019 بعد عام من إعارته.