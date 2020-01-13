البحرين.. فنون ومعالم تراثيـة بمهرجان الشيخ زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تجذب الأجنحة الخليجية، زوار مهرجان الشيخ زايد المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بالمعروضات والمنتجات التراثية لكل دولة والتي تشهد إقبالاً كبيراً، من بينهما جناح مملكة البحرين الذي يتميز بتقديم الفنون التقليدية والمعالم التراثية من الصناعات والحرف اليدوية، ضمن فعاليات المهرجان المتواصلة حتى أول فبراير/‏شباط المقبل.

وصممت واجهة الجناح بشكل يعكس روعة وجمال التراث البحريني، ويضم الجناح عدداً من المحال التجارية المتنوعة تعرض الثقافات والمنتجات منها الملابس النسائية المحلية وعدداً من الملابس التي تشتهر بها الدول الخليجية، إضافة إلى العطور والحلويات والبهارات والقهوة.

ويستوقف الزائر للجناح، رائحة العطر المنبعث من أحد الأجنحة، ويقف عبيد صالح، لاستقبال الزوار وتعريفهم بأرقى أنواع العطور وما تمثله تلك الروائح من ثقافات الدول. وقال صالح: أقوم بتحضير أنواع من العطور بنفسي، والعارضين في المحال المختلفة لديهم خبرة في معرفة الذواق المختلفة، خاصة أذواق أهل الخليج الذين يفضلون استخدام العطور العربية عن الأجنبية.