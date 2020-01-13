«بيت الشارقة»: مليون دولار لمشاريع «القلب الكبير» في كينيا

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تبرعت مؤسسة «بيت الشارقة الخيري»، بمبلغ مليون دولار، لدعم مشاريع «القلب الكبير» المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في العالم، في جمهورية كينيا الديمقراطية، التي تستهدف توفير الخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية لمخيم كاكوما للاجئين، ومنطقة كالوبي المحاذية له.

وجاء هذا التبرّع، بعد مشاركة المؤسسة، في زيارة نظمتها «القلب الكبير» إلى المخيم الواقع في المنطقة الشمالية الغربية من جمهورية كينيا، ضمّت مجموعة من الشخصيات الرسمية من رؤساء ومديرين تنفيذيين ورجال أعمال إماراتيين، اطّلعوا خلالها على أوضاع اللاجئين الذين تقدر أعدادهم ب 191.500 ألف نسمة.

تترجم الزيارة توجيهات سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الداعية إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي في المساعي الإنسانية العالمية الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للفقراء واللاجئين في العالم.

ويأتي اختيار «القلب الكبير» لمخيم كاكوما، استجابة للتحديات الإنسانية التي يعانيها سكانه الذين لجأ أغلبهم من جنوب السودان والصومال والكونغو الديمقراطية، هرباً من الأزمات والصراعات التي تعيشها بلدانهم، حيث يشهد المخيم نقصاً حاداً في خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وغياب البنية التحتية والكهرباء والمياه الصالحة للشرب، فضلاً عن معاناتهم أزمة الجفاف، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض بشكل مستمر.

وقال سلطان الخيال، الأمين العام لبيت الشارقة الخيري: «هذا التبرّع تعبير عن دورنا وواجبنا نحو دعم الأهداف الإنسانية النبيلة لمؤسسة «القلب الكبير» والجهود التي تبذلها لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم».

وقال علي الخيال، نائب رئيس مجلس الأمناء: «خلال الزيارة التي نظمتها «القلب الكبير» تعززت قناعاتنا بأن العمل الإنساني يجب ألا يكون ممارسة استثنائية، بل منهجاً ثابتاً مستداماً، ومكوناً أصيلاً في ثقافة المجتمعات».

وقالت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير «هناك ازدياد كبير في أعداد اللاجئين في العالم، يقابله نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة، كالتعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، ما يضيف إلى أزمتهم تحديات جديدة، لذا ننظر لتبرع «بيت الشارقة الخيري»، على أنه استجابة لهذا التحدي وتجسيد للدور المنوط بالمؤسسات عامةً لمواجهة الأزمات الإنسانية التي أفرزتها الصراعات المستمرة».