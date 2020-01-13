الدرمكي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في «فزاع» لليولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

أصبح راشد سلطان الدرمكي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في بطولة «فزاع» لليولة، بعد الإعلان عن تفوقه في انطلاق الجولة السادسة من البطولة التي أقيمت في القرية العالمية، بعد أن حبس المقدم التلفزيوني عبد الرزاق محمدي أنفاس المتابعين في قلعة الميدان عبر شاشة «سما دبي» وأثير إذاعة الأولى.

وزاد هطول أمطار الخير في أرجاء قلعة الميدان من حماس الثنائي راشد سعيد بن حرمش المنصوري، وسلطان الكتبي اللذين قدما عرضاً مميزاً على الرغم من صعوبة التحكم في السلاح وعملية الفرار.

واستعرض المنصوري الذي حصد لقب البطولة قبل بضع سنوات يولته بثقة وخطوات مدروسة على إيقاع شلة الميدان، ونجح في فر السلاح وقرع أجراس الميدان مرتين، وأشادت لجنة التحكيم بأدائه ومنحته 49 درجة، بينما قدم الكتبي عرضاً قوياً اتسم بالحماسة مستعرضاً يولة مميزة، حصد إثرها تشجيعاً كبيراً من جماهير الميدان.

ولم يدخر اليويل جهداً في محاولاته لفر السلاح، ونجح في قرع أجراس الميدان مرتين، وأثنت لجنة التحكيم على إبداعه وإتقانه لليولة الأرضية ومنحته 49 درجة.

وكانت الحلقة بدأت بأبيات من قصيدة نظمها الشاعر سعيد بن طميشان الكعبي، ضيف الحلقة السادسة عنوانها «مدينة العز» وهي قصيدة مهداة إلى دبي، تتغنى بأمجادها وإنجازاتها.

وقال الكعبي: «يستحيل أن نصف مشاعرنا تجاه تلك الإمارة والمنارة ودانة الدنيا دبي، ولا تكفي الكلمات والأشعار لوصفها». وأضاف: «أشارك في الميدان منذ أكثر من سبع سنوات، وأنا فخور بهذه الإطلالة لأنها إضافة لي أمام الجمهور والمشاهدين، والشكر للمنظمين والمركز على ما حققوه من نجاح في هذه البطولة». وأهدى الفنان هزاع الرئيسي أغنيتين جديدتين لجماهير البطولة، هما «مشكور يا شيخ» من أشعار الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وألحان حمد إبراهيم، و«حالف ما اعاتب المحبوب» من كلمات الشاعر محمد بن سوقات.

وأعرب الرئيسي عن سعادته بالوجود في مهرجان تراثي متمثل في بطولة وبرنامج يتمتع بجمهور واسع ويحافظ على الفن الإماراتي، بمشاركته لأكثر من عشرة أعوام في ظل مسيرة هدفها صون الثقافة المحلية.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن العد التنازلي للمربع الذهبي بدأ. وقالت: «مع الإعلان عن تأهل أول فرسان المربع الذهبي سنشهد في الأسابيع الثلاثة المقبلة تأهل باقي اليويلة الذين سيخوضون المسابقات النهائية. المستويات كانت متقاربة بين اليويلة في هذه المرحلة، إلا أن تصويت الجمهور هو الفيصل؛ لذا فإن عملية التصويت كفيلة بتأهل اليويلة الأفضل إلى مرحلة نصف النهائي».

وأضافت إبراهيم: «شهدت البطولة هذا العام عدداً من الوجوه الجديدة، إضافة إلى أبطال من ميدان الصغار، واتسمت المنافسات بينهم بالقوة والتحدي؛ الأمر الذي رفع مستوى المسابقة التي تتوج عامها العشرين، وذلك بحد ذاته نجاح نحتفي به، وإنجاز كبير جاء بفضل الدعم اللامحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي».