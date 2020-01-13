القرقاوي يحتفي بأول وزير يلتحق بمراكز التدريب

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التحق عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي بالدفعة الثالثة عشرة من الخدمة الوطنية، ليكون بذلك أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية، وجاء في تغريدةٍ له على حسابه الرسمي في تويتر صباح أمس: «بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشرة من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هي أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز، تمنياتي لإخوتي في الميدان بدورة نجدد فيها ولاءنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان».

واحتفل محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، بمناسبة التحاقه بالخدمة الوطنية.

وقال محمد القرقاوي: «ولدنا عمر التحق بالخدمة الوطنية وهذه التجربة ستصقل مهاراته، وتأخذه لمستوى وقطاع مختلف، والوطنية ليست كلاماً؛ بل قول وفعل، وقيادتنا خلقت نماذج وأحد النماذج هو عمر العلماء. وكفريق عمل نحن فخورن به، ونقول له موفق إن شاء الله».

وقال عمر العلماء: بكل فخر واعتزاز نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشرة، لأن خدمة الوطن أقل ما يمكن تقديمه إلى هذا الوطن العزيز وتمنياتي لإخوتي في الميدان.

وأكد أن الخدمة الوطنية فرصة للتعبير عن حب الوطن والامتنان لقادته الذين لم يدخروا جهداً في بناء دولة يشار إليها بالبنان، معرباً عن الاستعداد للتضحية بأغلى ما نملك، لتظل الإمارات واحة الأمن والأمان، وتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أن شرف الوطنية لا يدانيه شرف، فهو الشرف كله والعطاء للوطن عنوان الانتماء والولاء.