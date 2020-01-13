قتلى في عواصف ثلجية تجتاح أمريكا وأفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت موجة برد قاسية تجتاح مناطق عدة حول العالم، في مقتل 28 شخصاً في الولايات المتحدة وأفغانستان، فضلاً عن إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية، وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف؛ إذ أدت العاصفة الشتوية العاتية إلى تساقط ثلوج في منطقة امتدت من ولاية تكساس حتى ولاية ميشجان الأمريكيتين.

وقالت هيئة الأرصاد الأمريكية، إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين، مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير، وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمتراً ليل الجمعة الماضي.

وأكدت سلطات ولاية لويزيانا، أن شخصين لقيا حتفهما عندما دمرت العاصفة منزلاً متنقلاً. وذكرت وسائل إعلامية، أن آخر توفي بعد سقوط شجرة على منزله. فيما لقي آخرون مصرعهم في تكساس وألاباما وأوكلاهوما.

وفي أفغانستان، تسببت موجة البرد الشديدة في مصرع 17 شخصاً، في حين استمر هطول الثلوج والأمطار على أجزاء من البلاد. وتتخوف السلطات من ارتفاع عدد القتلى.(رويترز)