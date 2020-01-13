شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يتوجه إلى موسكو لمناقشة دعوة وقف إطلاق النار فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حميد الصافى، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، سيتوجه، الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، فى زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا.

وقال الصافى - فى تصريح خاص لوكالة سبوتنيك- إن "رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح سيتوجه اليوم فى زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو لمدة يومين، لبحث مبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا والتأكيد على عدم وجود أى دور مستقبلى للميليشيات المسلحة، وأنه لا تفريط فى دماء شهداء القوات المسلحة الليبية".

وأضاف الصافى أن "البرلمان العربى سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، بحضور المستشار عقيلة صالح والذى يلقى كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات فى الشأن الليبي"، لافتًا إلى أن البرلمان العربى سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا.