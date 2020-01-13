شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف الصاروخية قرية بريف الحسكة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن مجموعات مسلحة استهدفت بالقذائف الصاروخية قرية (أم الكيف) بريف الحسكة الشمالى الغربي. وأفادت الوكالة السورية، الأحد، بأن عددا من قذائف المدفعية والصاروخية سقطت على منازل المدنيين فى قرية أم الكيف فى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالى الغربي، ما تسبب بأضرار مادية فى المنازل والممتلكات، مشيرة إلى أن وحدات الجيش العاملة فى المنطقة رصدت نقاط إطلاق القذائف وردت على مصادر الاعتداء ودمرت منصات إطلاق للإرهابيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف الصاروخية قرية بريف الحسكة الشمالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.