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جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة جازان رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة على سُلّم المستخدمين، وبند الأجور، عن طريق المسابقة الوظيفية الموجهة للمواطنين (ذكور) الذين تتوافر لديهم المؤهلات العلمية، والخبرات العملية.

وأهاب موسى محرق، المتحدث الرسمي للجامعة، بالراغبين في دخول المسابقة ممن تتوافر فيهم الشروط إلى التقدم حضوريًّا بمستنداتهم لمقر كلية إدارة الأعمال “الإدارة العليا سابقًا” بدءًا من يوم الاثنين الموافق 18/ 05 / 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأوضح “محرق” أن المسابقة الوظيفية مخصصة لمن ليسوا على رأس العمل الحكومي، أو من كانت له خدمة سابقة بالدولة، ومن شروطها أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة، وألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا لوظيفة مراسل، وألا يقل عن سبعة عشر عامًا لوظيفة سائق أو عامل.

ودعا موسى محرق، المتحدث الرسمي للجامعة، الراغبين في الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة www.jazanu.edu.sa .

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