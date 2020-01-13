رالي داكار: إلغاء المرحلة الثامنة لفئة الدراجات النارية

صحيفة الخليج الالكترونية قرَّر مُنظمو رالي داكار إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، وذلك بعد الاجتماع مع الدرّاجين واتخاذ قرارٍ بمُشاورة جميع الدراجين في رالي داكار، نظير وفاة زميلهم الدرّاج البُرتُغالي باولو غونسالفِس، بعد سقوطه من دراجته النارية، وذلك خلال المرحلة السابعة من الرالي (الرياض – وادي الدواسر).

وكان من المُقرر أن تجري المرحلة الثامنة في مسارٍ مُغلق حول وادي الدواسر.

وأتى قرار إلغاء المرحلة الثامنة من أجل إتاحة المجال للدرّاجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم، على أن يعاود المتسابقون السباق بدءاً من المرحلة التاسعة.

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