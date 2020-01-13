مظاهرات طلابية تطلاب بإسقاط نظام الملالي

صحيفة الخليج الالكترونية

استمرت مظاهرات المواطنين والطلاب لليوم الثاني على التوالي في مختلف مدن إيران. وكان الطلاب في جامعة ”ملي” (المسماة ببهشتي) يهتفون في مظاهرتهم: «لم يعد يؤثر استخدام الدبابة والمدفع والمسيل للدموع، الحرسي عديم الكفاءة آلة قتل الشعب» وفي جامعة العلامة بطهران كان الطلاب المتظاهرون يهتفون «لم نقدم قتلى لنساوم ونمدح الزعيم القاتل» وأما طلاب كلية الادارة في جامعة طهران وجامعة ”خواجه نصير“ في العاصمة فقد رددوا هتافات مماثلة.

طلاب جامعة ”برديس“ في كرج هتفوا في مظاهرتهم «اخشوا، اخشوا، نحن كلنا معًا» وفي مدينة دامغان، كان المواطنون والطلاب يردّدون «ليستقل القائد العام للقوات المسلحة» في إشارة إلى خامنئي و«يا بسيجي عديم الكفاءة، آلة قتل الشعب» و«أقتل أقتل من قتل أخي».

وتأتي مظاهرات يوم أمس في وقت نشر النظام منذ ساعات مبكرة من صباح أمس قطعان الحرس وقوات الشرطة ووحدات لمكافحة الشغب في محيط الجامعات والمراكز والمقرات الحساسة في طهران وغيرها من المدن.

ووجّهت السيدة مريم رجوي تحياتها للطلاب المنتفضين في طهران ومدن أخرى في البلاد الذين خرجوا لليوم الثاني إلى الشوارع وقالت إنهم وبهتافاتهم ضد خامنئي وقوات الحرس، يعكسون مطلب عموم الشعب الإيراني لإسقاط الدكتاتورية الدينية وتحقيق الديمقراطية وسلطة جمهور الشعب. وأضافت: حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي بحقيقة أن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لا تمثل الشعب الإيراني وأن يعترف بمطلب الشعب لإسقاط هذا النظام.