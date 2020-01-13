ريال مدريد يتوح بكأس السوبر الإسباني

صحيفة الخليج الالكترونية

توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بنسخته الجديدة، للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الأشواط الإصلية والإضافية ، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ” الجوهرة المشعة ” في جدة .

بداية الشوط الأول من المباراة كانت هادئة نسبياً بين الفريقين، قبل أن يسدد كاسيميرو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أوبلاك في الدقيقة ” 5 “، ثم نفذ كروس ركنية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع ثم وصلت الى مودريتش الذي سد كرة قوية لكن الحارس أوبلاك تصدى لها بثبات في الدقيقة ” 8 ” .

كاد أتلتيكو مدريد أن يخطف هدف التقدم بعد تمريرة خاطئة من كروس وصلت الى فيليكس الذي سدد كرة أرضية بجوار المرمى في الدقيقة ” 13 “، انحصر اللعب في متوسط الملعب دون خطورة حقيقة على كلا المرميين، قبل أن يرسل كروس عرضية حولها إيسكو برأسية لكنها بجوار المرمى في الدقيقة ” 31 “.

دخل ميندي منطقة الجزاء بعد كرة طولية قبل أن يسدد كرة داخل منطقة الجزاء لكن أوبلاك تصدى لها على مرتين، أرسل كروس كرة عرضية من كرنية حولها كاسيميرو برأسية لكنها فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول 0-0.

وفي الشوط الثاني، إنطلق يوفيتش بالكرة الى داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كاسيميرو لكن الدفاع أبعدها الى ركنية نفذها كروس تصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة ” 48 “، كاد ريال مرديد أن يسجل هدف التقدم بعد كرة من مورديتش الى يوفيتش الذي سدد كرة بجوار القائم في الدقيقة ” 51 “.

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خرج هيريرا ودخل بدلاً من فيتولو من جانب أتلتيكو مدريد، ثم سدد مودريتش كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها بجوار المرمى في الدقيقة ” 58 “،ثم خرج إيسكو ودخل بدلاً منه رودريجو، كاد ريال مدريد أن يخطف هدف التقدم بعد كرة عرضية من يوفيتش فشل فالفيردي في تحوليها الشباك .

كاد أتلتيكو مدريد أن يسجل هدف التقدم بعد كرة وصلت الى موراتا الذي سددها داخل منطقة الجزاء لكن الحارس كورتوا أبعدها الى ركنية في الدقيقة ” 79 “، وبعدها خرج يوفيتش ودخل بدلاً منه ماريانو في الدقيقة ” 82 “، ثم أبعد أوبلاك كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ” 87 ” .

أهدر ريال مدريد هدف قاتل في الدقيقة ” 90+2 ” بعد كرة عرضية من كارفخال أبعدها المدافع لتصل الى رودريجو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن أوبلاك تصدى لها بسهولة، كاد أتلتيكو مدريد أن يخطف هدف الفوز بعد ضربة حرة مباشرة سددها توماس لكن كورتوا تصدى لها بصعوبة، لينتهي الشوط الثاني 0-0 .

وفي الشوط الأول الإضافي، سدد ميندي كرة قوية لكنها بجوار المرمى في الدقيقة ” 92 “، ثم رد أتلتيكو مدريد بكرة خطيرة وصلت الى فيتولو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن كورتوا أبعدها الى ركنية، ثم خرج كروس ودخل بدلاً منه فينيسيوس في الدقيقة ” 102 “، لينتهي الشوط الإضافي الأول 0-0 .

وفي الشوط الثاني الإضافي، كاد موراتا أن يسجل هدف التقدم لكن كورتوا أبعد الكرة الى ركنية بصعوبة في الدقيقة ” 106 “، أنقذ أوبلاك مرماه من هدف محقق بعد تسديدة من مودريتش ثم كرة أخرى من ماريانو في الدقيقة ” 110″، ثم تم طرد فالفيردي بعد إعاقته لموراتا الذي كان منفرد بالحارس كورتوا .

كاد أتلتيكو مدريد أن يسجل هدف التقدم بعد كرة عرضية حولها ميندي بالخطأ لكن كورتوا أبعدها في الدقيقة ” 117″، سدد كوريا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس واصل التألق، لينتهي الشوط الثاني 0-0، ويحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح ريال مدريد 4-1 .